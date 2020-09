Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 59 minutes

Ce mardi 29 septembre 2020, la police nationale a annoncé l'arrestation d'un voyeuriste dans la grande surface "Carrefour Canabady" à Saint-Pierre. Ce dernier est accusé d'avoir filmé, à l'aide d'une caméra miniature, sous les jupes des femmes présentes dans l'hypermarché. Il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits, avouant aussi avoir filmé d'autres victimes dans un autre magasin. Il s'expose a un an d'emprisonnement et a 15 000 euros d'amende. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

