La préfecture de La Réunion annonce, ce mardi 29 septembre 2020, le déploiement du dispositif "Pass numériques", des chèques permettant d'accéder à des services ou des ateliers d'accompagnement au numérique et destinés aux habitants de quartiers dits prioritaires. À La Réunion, ce sont 1.000 personnes qui en bénéficieront. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La Stratégie nationale pour un numérique inclusif portée par l’Etat et les collectivités territoriales vise à accompagner les Français dans l’accès au numérique.

Dans ce cadre, l’Etat déploie le "Pass numérique". Il s’agit d’un carnet de chèques qui permet d’accéder à des services ou des ateliers d’accompagnement au numérique dans des structures référencées.

Pour la rentrée 2020, l’Etat soutient de manière exceptionnelle ce dispositif. Au niveau national, 75.000 "Pass numériques" bénéficieront à 15.000 habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones de revitalisation rurale. L’Agence nationale de la cohésion des territoires intervient ainsi en soutien des territoires les plus fragiles de la République.

A La Réunion, 1.000 personnes feront l’objet de cet accompagnement.

La préfecture de La Réunion et l’association Solidarnum vont assurer le déploiement du dispositif avec l’appui des relais locaux de la CAF, de la CGSS, des Finances publiques et de Pôle emploi. Chaque bénéficiaire se verra attribuer un carnet de 5 "Pass numériques" accompagné d’un courrier expliquant les droits associés et indiquant la liste des structures d’inclusion et de formation référencées sur le territoire auprès desquelles ils pourront se former.

Ce dispositif est en cours de déploiement.

L’Etat participe également au financement d’autres "Pass numériques" avec les collectivités territoriales. Un appel à projet est ouvert jusqu’au 15 octobre 2020.

Aux côtés de la Région Réunion, déjà partenaire, plusieurs autres collectivités peuvent ainsi s’engager à soutenir les personnes en difficulté avec le numérique à La Réunion en y répondant sur : https://societenumerique.gouv.fr/pass-numerique/