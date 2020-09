BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 30 septembre 2020



- Rendre la justice sous l'oeil de la caméra, vraie (fausse) bonne idée...

- Un livre réunionnais termine à la bibliothèque du Congrès américain

- L'attaquant au hachoir mis en examen et écroué pour "tentatives d'assassinats" terroristes

- Le Port : la piscine ouvre ses portes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil mais aussi de la pluie

Rendre la justice sous l'oeil de la caméra, vraie (fausse) bonne idée...

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a fait part, dans une interview accordée au Parisien, de son souhait d'autoriser la captation vidéo des procès dans un effort de réconciliation des Français avec la justice. A La Réunion, comme ailleurs en France, la proposition laisse dubitatifs les magistrats, qui dénoncent une opération de communication, éloignée des priorités de l'institution. Elle suscite également l'inquiétude des associations quant à la protection des intérêts des victimes. Si elle venait à ce concrétiser, la réforme serait la plus importante depuis celle de la garde à vue en 2011

Un livre réunionnais termine à la bibliothèque du Congrès américain

C'est avec surprise que Mickaël Joron, auteur de la BD "Anecdotes illustrées du mysticisme réunionnais", a vu son oeuvre finir dans les étagères de la bibliothèque du Congrès américain. Si l'artiste réunionnais, auteur de bande-dessiné mais aussi réalisateur de dessin-animé, n'a aucune idée de comment il a atterri là, il n'en est pas moins ravi.

L'attaquant au hachoir mis en examen et écroué pour "tentatives d'assassinats" terroristes

Le ressortissant pakistanais accusé d'avoir grièvement blessé au hachoir deux personnes vendredi à Paris en pensant s'en prendre à l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a été mis en examen mardi et écroué pour "tentatives d'assassinats" terroristes.

Le Port : la piscine ouvre ses portes

Un bassin de 50 mètres homologué aux normes olympiques, un bassin de loisirs et d'apprentissage, des aires de jeux et de pique-nique, la nouvelle piscine Jean Lou Javoy ouvre ses portes ce samedi 3 octobre à partir de 10h. "Après les travaux de réhabilitation, c'est une piscine alliant confort, modernité et sécurité qui accueillera les Portois. La ville du Port s'est également dotée d'un élévateur de piscine pour faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite" indique la mairie du Port. Le club la Jeanne ouest nataiton reprendra ses entrainements dès ce lundi 5 octobre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil mais aussi de la pluie

La Réunion sera coupée en deux ce mercredi 30 septembre 2020, annonce Matante Rosina. Il y aura des petites averses sur le nord de l'est mais du soleil sur le sud et l'ouest. Notre gramoune dit aussi que le beau temps finira par s'imposer dans les prochains jours. Et chez-vous comment est le temps ?