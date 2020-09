Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Aucune recrudescence de la circulation de la grippe n'a été observée au cours des mois d'août et de septembre, période durant laquelle une épidémie de grippe est généralement détectée à La Réunion. Dans ce contexte, l'ARS et l'Assurance Maladie Réunion ont décidé de prolonger la campagne de vaccination anti-grippale jusqu'au 31 octobre 2020 afin d'atteindre un niveau de couverture vaccinale anti-grippale le plus élevé possible pour les populations cibles. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

