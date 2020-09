Publié il y a 47 minutes / Actualisé le Lundi 28 Septembre à 07H16

La Réunion sera coupée en deux ce mercredi 30 septembre 2020, annonce Matante Rosina. Il y aura des petites averses sur le nord de l'est mais du soleil sur le sud et l'ouest. Notre gramoune dit aussi que le beau temps finira par s'imposer dans les prochains jours. Et chez-vous comment est le temps ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Réunion sera coupée en deux ce mercredi 30 septembre 2020, annonce Matante Rosina. Il y aura des petites averses sur le nord de l'est mais du soleil sur le sud et l'ouest. Notre gramoune dit aussi que le beau temps finira par s'imposer dans les prochains jours. Et chez-vous comment est le temps ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)