Serge Hoarau, président de l'Association des maires de La Réunion (AMDR), a annoncé s'être entretenu avec le préfet concernant la tenue des élections départementales et régionales. Les deux élections sont prévues pour mars 2021, et devraient se tenir le même jour, dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Un contexte qui inquiète Serge Hoarau, qui avance l'idée d'éventuellement reporter au moins l'une des deux élections. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Nous allons avoir de grandes difficultés à organiser ces deux élections le même jour si les mesures sanitaires restent inchangées : une double élection, ça signifie le double de bureaux centralisateurs, de présidents de bureaux, d'assesseurs et de secrétaires" détaille Serge Hoarau.

Dans le contexte actuel, les distanciations physiques, le port du masque et la présence de gel hydroalcooliques seront obligatoires pour voter. "Si on observe ce qu'il s'est passé pour les élections legislatives partielles, on peut se douter de comment cela se déroulera en mars si les deux élections se tiennent en même temps" souligne-t-il par ailleurs.

Des inquiétudes dont il a fait par à Jacques Billant, préfet de La Réunion. "Celui-ci aussi s'interroge sur la question, ce qui montre bien qu'il s'agit d'un sujet d'actualité. Nous devrions avoir une réponse sur la question d'ici une dizaine de jour" précise le président de l'AMDR. Ce dernier a avancé deux solutions : décaler l'une des deux élections, ou reporter les deux à une date ultérieure.

Le préfet doit désormais faire remonter les inquiétudes des maires réunionnais auprès du gouvernement.

