Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

L'activité enregistrée au Piton de la Fournaise a diminué depuis ce mercredi matin 30 septembre 2020. Un affaiblissement notable alors que le volcan continuait de trembler encore dans la nuit du mardi à mercredi. L'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) note 2.300 séismes enregistrés depuis le début de la crise sismique à 12h04 lundi. Selon l'OVPF, la diminution de l'activité indique que l'éruption pourrait ne pas avoir lieu. "Il faut toutefois rester prudent et voir comment la situation évolue", précise encore l'observatoire. Si l'accalmie venait à se confirmer, la crise sismique rappellerait celle du 3 juillet dernier, lorsque l'éruption n'avait non plus eu lieu, malgré les alertes. Pour rappel, la préfecture a déclenché "l'alerte 1 - éruption probable à brève échéance" et l'accès du public à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise est toujours interdit. (Photo rb/www.ipreunion.com)

