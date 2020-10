BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 1er octobre 2020



Covid-19 : une pétition réclame la septaine et le test obligatoire au retour des voyageurs

Lancée mi-août sur internet, une pétition rassemblant plus de 12.500 signatures demande la mise en place obligatoire de la septaine et du test pour les voyageurs qui arrivent à La Réunion. Une demande adressée au Président de la République en personne, justifiée par la situation sanitaire actuelle sur l'île, toujours classée en zone d'alerte.

L'Etat travaille avec les associations pour proposer un plan anti-discrimination

Ce mercredi 30 septembre 2020 s'est tenue la première réunion du Comité opérationnel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (CORAH) à la préfecture. En présence du préfet Jacques Billant, du procureur de Saint-Denis Eric Tuffery et de la sous-préfète à la cohésion sociale Elisabeth Rebattu, les associations ont abordé la question des discriminations à La Réunion.

Couvrez ce nombril que je ne saurais voir

Triste polémique que les femmes doivent de nouveau endurer cette semaine. Il semblerait que pas un jour ne puisse passer sans qu'un homme, peu importe qui il soit, ne se sente obligé de commenter sur la tenue, le corps, les croyances des femmes. Cette fois-ci, ce sont les collégiennes et étudiantes qui sont la cible de ces attaques, et pas par n'importe qui : Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education.

"Masque zot marmaille" : une journée pour fabriquer des masques en tissu

La mairie de Sainte-Suzanne se mobilise en mettant en place une journée solidaire, ce samedi 3 octobre 2020, de 10h à 16h, afin de proposer aux familles de venir confectionner des masques en tissu. Des kits masques et des machines à coudre seront à disposition. Une équipe de bénévoles de l'association AFAR expliquera les rudiments de la confection de ces masques

Saint-Denis : la mairie remet les médailles d'honneur du travail

Comme chaque année, la ville de Saint-Denis récompense ses agents ayant plus de 20 ans de fonction au sein de la collectivité. Une récompense qui se traduit par une remise des médailles d'honneur du travail : d'argent (20 ans), de vermeil (30 ans), d'or (35 ans) ou encore de grand or (40 ans). La première des trois cérémonies a eu lieu ce mercredi 30 septembre 2020. Les deux autres ont lieu ces jeudi 1er octobre et vendredi 2 octobre. Nous publions le communiqué et la première remise de récompenses ci-dessous.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps sec et chaud

Il fait beau et il fait chaud ce jeudi 1er octobre 2020, nous dit Matante Rosina. Notre gramoune a aussi vu dans tout au fond de sa marmite à riz qu'il y aura quand même un peu de nuages sur les haut dans l'après-midi et que la mer sera bien calme. Comment se passent les choses à côté de chez-vous ? (