Ce jeudi 1er octobre 2020, un vol Paris-Mayotte a été dérouté vers La Réunion à cause de la grève des pompiers en cours à Dzaoudzi-Pamandzi. Le dispositif de sécurité nécessaire n'était pas respecté en raison du faible nombre de camions de pompiers sur place. La compagnie Air Austral annonce cependant qu'une solution a été trouvée : les 200 passagers venant de Paris vont pouvoir être redirigés vers Mayotte, grâce à un vol affrété à 12h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Un vol d'Air Austral parti de Paris ce mercredi 30 septembre dans la soirée et à destination de Mayotte a été dérouté vers La Réunion ce jeudi matin. En cause : la grève des pompiers à Dzaoudzi-Pamandzi. "Pour atterrir, il faut respecter un dispositif de sécurité, qui n'était pas atteint ce jeudi matin à cause de la grève" nous explique la compagnie Air Austral. Le nombre de camions de pompiers était en effet insuffisant.

L'avion a donc été redirigé vers La Réunion et a atterri à l'aéroport de Gillot aux alentours de 10h30, transportant 200 passagers à bord.

La compagnie française, en lien avec l'aéroport mahorais de Dzaoudzi-Pamandzi, a indiqué que des discussions étaient en cours depuis le début de la matinée et qu'une solution allait sans doute être rapidement trouvée pour "retrouver une sécurité optimale" sur place, et permettre l'acheminement des passagers vers Mayotte.

Vers 11h, Air Austral nous a en effet confirmé que les voyageurs allaient déjà pouvoir repartir : "nous avons pu lancer un vol Réunion-Mayotte en Boeing 737-800 dont le décollage est prévu à 12h pour permettre le réacheminement des passagers".

Ce cours incident ne devrait pas impacter le calendrier des vols, informe la compagnie.

