Ce mercredi 30 septembre s'est déroulé le conseil municipal de La Possession, pour lequel la ville a organisé une retransmission en direct sur les réseaux sociaux, dans le respect de la vigilance prônée en cette période de crise sanitaire. Nous publions ici le communiqué de la ville de La Possession. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Solidarité et soutien aux associations -

Véritables moteurs de l’animation du territoire Possessionnais, les associations ont été particulièrement restreintes dans leur fonctionnement et dans leur gestion depuis le début de la crise sanitaire. A cet effet, une subvention communale complémentaire aux associations fragilisées a été actée lors du Conseil Municipal afin de pouvoir les accompagner dans la continuité de leurs actions envers les citoyens.

- Pour une agriculture et une alimentation saine et durable -

Afin de redynamiser l’agriculture et la culture vivrière sur le cirque de Mafate , en déclin depuis une trentaine d’années et s’apparentant aujourd’hui à une agriculture vivrière d’appoint, la Ville de la Possession va ainsi signer une convention avec le Parc National dans le cadre du " Projet Alimentaire Territorial pour Mafate : Planté pou manzé ". Objectif : favoriser une synergie d’acteurs pour développer une agriculture écologique, et l’alimentation et le savoir-faire local, avec des ressources optimisées et un patrimoine valorisé !

" Nous sommes heureux de pouvoir participer concrètement à ce projet pour la reconquête des friches agricoles du cirque, du savoir-faire local mais également tout l’aspect lié à la sensibilisation à la préservation de la santé " a déclaré Vanessa Miranville

Confirmant ainsi son attachement aux enjeux relatifs à la santé et à l’alimentation, la Ville va ainsi candidater à l’appel à projets " alimentaire saine et durable et économie circulaire ". En réponse à cet appel à projet, il a été proposé la mise en place d’un " Rendez-vous Fraîcheur " dans cinq quartiers de la ville où il sera proposé la vente de fruits et légumes issus de l’agriculture biologique à 1€ le kg. Autour de cette vente, les familles pourront bénéficier d’animations et de sensibilisations relatives au gaspillage alimentaire, et à la promotion des circuits courts !

- Mise en place des "Maisons France Service" à Mafate et Dos d’Ane -

Afin d’assurer une continuité dans le cadre de l’amélioration du service public, la Ville a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre des Maisons France Services dans le secteur des " hauts ". Les citoyens, issus notamment d’une situation précaire pourront ainsi bénéficier d’une offre de service complémentaire favorisant la cohésion sociale. L’enjeu étant de renforcer le lien entre ces deux territoires en valorisant notamment Dos d’Ane comme porte d’entrée vers Mafate. Nécessitant des aménagements, des investissements en outils informatiques et des moyens humains sur 3 ans, la Ville a parfait ce dispositif en adoptant son plan de financement prévisionnel et subventionnel !

- Convivialité et aménagement pour les Possessionnais -

Dans le cadre de la restructuration du Bourg de Dos d’Ane, une halte de convivialité a été identifiée où une activité de restauration autour du Poteau Vert pourrait se réaliser. La Commune a sollicité l’EPFR pour qu’il se porte acquéreur du foncier nécessaire à ce projet pour le plus grand bonheur des habitants de Dos d’Ane qui pourront bénéficier de cette nouvelle attractivité de proximité.

- Construction et accès au logement fiabilisé -

Afin de permettre la création et l’accès au logement sur l’ilot 7 à la Zac Cœur de Ville, le Conseil Municipal de La Possession a approuvé la garantie communale à hauteur de 100 % pour l’emprunt réalisé par la SIDR, dans le cadre de l’acquisition du foncier et la construction de l’opération " Wangari MAATHAI / Mémona HINTERMANN ", composé de 49 PLS, mais également l’opération " Paul Vergez ", composé de 26 Logements locatifs sociaux.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com