Pour montrer leur soutien et interpeller la communauté internationale, les internautes se sont donc une nouvelle fois saisis des réseaux sociaux. Des carrés bleus, couleur du peuple Ouïghour, ont inondé Twitter et Instagram. L'initiative, lancée par Raphael Glucksmann, eurodéputé français, a été largement relayée.

Des millions de musulmans Ouïghours sont enfermés et torturés dans des camps de concentration en Chine. Non pour ce qu’ils font, mais pour ce qu’ils sont.



C’est le plus grand internement de masse du XXIe siècle.



Il faut y mettre fin. #FreeUyghurs pic.twitter.com/I8HS5ui2Tk