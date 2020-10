BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 2 octobre 2020



- Le prix du test PCR bien plus élevé qu'en Métropole... comme le reste des actes de laboratoire

- Représentation des Ultramarins à la télévision : le chemin est encore long...

- Air Mauritius reprend les liaisons commerciales avec La Réunion

- Covid-19 : plusieurs grandes villes en "phase d'aggravation"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est majoritaire

Le prix du test PCR bien plus élevé qu'en Métropole... comme le reste des actes de laboratoire

Des Réunionnais ont lancé l'alerte après avoir regardé de près le prix indiqué sur leur relevé de la Caisse générale de la Sécurité sociale (CGSS). Une note de 76,89 euros au minimum y apparaissait après avoir effectué un test RT-PCR anti Covid-19. Pourtant, en Métropole, le prix du test est de 54 euros. Un écart qui s'avère tristement habituel.

Représentation des Ultramarins à la télévision : le chemin est encore long...

Le dernier baromètre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) est sans appel : les Outre-mer sont abonnés absents de la télévision. Depuis la disparition de France Ô, seuls 0,4% des personnages réels ou fictifs sont des Ultramarins sur le petit écran. Une très faible représentativité qui a de quoi inquiéter.

Air Mauritius reprend les liaisons commerciales avec La Réunion

Depuis ce jeudi 1er octobre 2020, les frontières de Maurice sont ouvertes aux ressortissants mauriciens, aux résidents et aux touristes qui se rendront à Maurice pour de longs séjours. Suite à cette décision du gouvernement mauricien de procéder à l'ouverture graduelle de ses frontières, la compagnie aérienne Air Mauritius annonce assurer deux vols hebdomadaires vers Paris et un vol hebdomadaire vers La Réunion, à compter de ce lundi 5 octobre.

Covid-19 : plusieurs grandes villes en "phase d'aggravation"

Une semaine après un tour de vis contesté dans certaines villes pour lutter contre la progression du Covid-19, dont les indicateurs se sont dégradés, le gouvernement temporise et l'heure est à la concertation avec les élus locaux. Le ministre de la Santé Olivier Véran a dressé à 20 heures (heure locale) à l'hôpital Bichat (Paris) le tableau hebdomadaire de la situation, un exercice désormais attendu et redouté. Si la situation semble légèrement s'améliorer à Marseille, Bordeaux et Nice, d'autres villes comme Toulouse, Saint-Etienne ou Lille voient leur situation s'aggraver. La région parisienne pourrait passer en "zone d'alerte maximale" dès lundi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil est majoritaire

Matante Rosina dit qu'elle a de bonnes nouvelles. Elle a vu qu'il fera beau sur une majeure partie de La Réunion, que les températures seront chaudes et que la mer sera plutôt calme. Tout cela est vrai chez-vous ?