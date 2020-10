Depuis ce jeudi 1er octobre 2020, les frontières de Maurice sont ouvertes aux ressortissants mauriciens, aux résidents et aux touristes qui se rendront à Maurice pour de longs séjours. Suite à cette décision du gouvernement mauricien de procéder à l'ouverture graduelle de ses frontières, la compagnie aérienne Air Mauritius annonce assurer deux vols hebdomadaires vers Paris et un vol hebdomadaire vers La Réunion, à compter de ce lundi 5 octobre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Comme annoncé par le premier ministre Pravind Jugnauth la réouverture des frontières mauriciennes va se faire de manière progressive. Après avoir donné la priorité aux rapatriements durant le mois de septembre, les frontières sont désormais ouvertes aux ressortissants mauriciens, aux résidents et aux touristes qui se rendront à Maurice pour de longs séjours.

Si les compagnies étrangères, dont Air Austral, ne pourront reprendre les vols commerciaux qu'à partir du 31 octobre, Air Mauritius a annoncé un vol par semaine vers et depuis La Réunion, ainsi que deux vols par semaine vers et depuis la France métropolitaine.

Les vols hebdomadaires vers La Réunion auront lieu les lundis 5, 12, 19 et 26 octobre à 9h00 pour arriver à l’aéroport Roland Garros à 9h45. Les vols retour partiront de La Réunion à 11h30 pour se poser à Maurice à 12h15.

Les deux vols hebdomadaires vers Paris auront lieu les mardis 6, 13, 20 et 27 octobre à 19h45 et les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre à 20h15. Les vols retour quitteront la France les mercredis et samedis à 21h45 pour se poser le lendemain à 11h00.

- Des mesures strictes pour les voyageurs à destination de Maurice -

La compagnie aérienne précise que tous les passagers potentiels voyageant vers Maurice durant ce mois d’octobre 2020 doivent posséder les documents suivants :

• Un certificat du test négatif PCR Covid-19 émis pas plus de 7 jours avant la date d’embarquement. Seuls les passagers dont le test est négatif seront autorisés à voyager à destination de Maurice ;

• Un billet d’avion valable pour Maurice ;

• Un justificatif d’achat d’un forfait de voyage comprenant l’hébergement en pension complète dans un hôtel approuvé pour une quarantaine obligatoire de 14 jours en chambre.

Par ailleurs, tous les passagers doivent se soumettre au test PCR Covid-19 le jour de leur arrivée, le 7ème jour et le 14ème jour après leur arrivée

Les passagers testés positifs au Covid-19 à leur arrivée seront transférés dans un établissement médical public pour des traitements appropriés.

Une quarantaine de 14 jours en chambre d’hôtel étant obligatoire pour tous les passagers, Air Mauritius également un forfait d’hébergement en pension complète.

"La sécurité sanitaire des voyageurs et du public mauricien est une priorité absolue. Les protocoles aux normes des pratiques internationales seront déjà en vigueur à bord des avions, à l’aéroport, pendant les transferts au départ de l’aéroport, dans les lieux de quarantaine et également dans les hôtels et les lieux publics", indique Air Mauritius dans un communiqué.

Le port du masque est obligatoire pour tous les passagers à partir de 11 ans.

Pour rappel, la situation sanitaire à Maurice est bien plus favorable que celle à La Réunion, avec 23 cas confirmés depuis le 1er septembre. Malgré cela, l'île avait maintenu la fermeture de ses frontières avec une réouverture en trois phases. La deuxième ayant donc commencé ce jeudi 1er octobre.

