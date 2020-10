Ce vendredi 2 octobre 2020 à 06h30, un contrôle de vitesse avec interception a été organisé à Saint-Denis sur le boulevard Sud par le Groupe de Sécurité Routière du Service d'Intervention d'Aide et d'Assistance de Proximité. A l'occasion de ce contrôle, 7 excès de vitesse ont été relevés, notamment une motocyclette contrôlée à 128 km/h pour une vitesse limitée à 70 km/h sur la portion secteur CROUS - Université. Nous publions ici le communiqué de la police. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le motard qui venait d'obtenir son permis en Août s'est vu retirer immédiatement son permis, la vitesse étant de plus de 50 km/h à la vitesse autorisée.

Un automobiliste a lui été contrôlé à 110 km/h, pour la même limitation. Pour rappel le boulevard Sud du Pont Vinh San à la route digue est limité à 50 km/h, et ensuite à 70 km/h jusqu'à la sortie Est. Il est rappelé à chacun la plus grande prudence sur les routes et le respect des règles pour la sécurité de tous.

