Le MEDEF Réunion et l'Académie de La Réunion organisent du 5 au 9 octobre 2020 la 16ème édition de la Semaine école-entreprise qui sera placée sous le signe de l'accomplissement professionnel : "Cap Réussite". Il y a sera question de réussite professionnelle, d'objectifs, d'épanouissement dans son métier. Les actions école-entreprise 2020 souhaitent ouvrir les horizons des jeunes Réunionnais. Nous publions ici le communiqué du MEDEF et de l'Académie de La Réunion. (Photo : MEDEF)

Ce rendez-vous incontournable du MEDEF Réunion mobilise à chaque édition plus d’une centaine de chefs d’entreprise, presque mille élèves et vient renforcer un partenariat pérenne Ecole – Entreprise avec l’académie de La Réunion qui se poursuit sur l’ensemble de l’année. Mieux comprendre le monde de l’entreprise et sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre sont de véritables enjeux.

L’objectif est de leur donner une vision plus claire des évolutions de l’entreprise de demain en termes de métiers, d’environnement professionnel et des compétences attendues. Il s’agit également de leur transmettre des valeurs positives sur l’entreprise en tant que lieu de création de richesses et de développement personnel. Pour faciliter leur intégration dans la vie active , le but est aussi de les motiver et d’accroître leur désir d’apprendre.

La semaine Ecole-Entreprise est également une occasion d’instaurer un dialogue entre les chefs d’établissement, les enseignants et les chefs d’entreprise afin que chacun prenne conscience des complémentarités liées à leurs différents métiers. Chaque partie peut contribuer respectivement à l’éducation, à la formation des jeunes, puis à leur insertion dans la vie active.

- Des quizz -

Cette action a pour objectif de sensibiliser les collégiens de 3ème et les lycéens au monde de l’entreprise, de façon ludique et pédagogique. Un binôme de chefs d’entreprise interviendra dans les collèges et lycées afin de proposer un quizz retraçant l’économie locale et le monde de l’entreprise à travers 21 questions auxquelles les élèves devront répondre.

Le binôme explicite, illustre chaque réponse et répond à toutes les questions. Les meilleures équipes seront récompensées.

- Fenêtre sur l'avenir -

Ce nouvel événement destiné aux jeunes lycéens ayant déjà choisi leur orientation, vise une ouverture sur l’avenir avec trois focus au sein des établissements Saint-Paul IV (Saint-Paul), Nelson Mandela (Saint-Benoit) et Jean Hinglo (Le Port) : alternances et métiers du BTP, et deux filières en pleine transformation : le digital et l’environnement. Au programme : présentation aux élèves d’un panorama de la filière à La Réunion, une présentation des entreprises, des témoignages métiers pour conclure par les perspectives d’avenir.

Les objectifs de " Fenêtre sur l’avenir " sont les suivants :

- Faire découvrir la filière, le tissu économique

- Faire découvrir les métiers en tension et méconnus (atypiques, inattendus, qui font rêver)

- Amener les jeunes à se projeter (le secteur, les métiers de demain)

- Regards croisés -

MERCREDI 08 OCTOBRE

14 h - 16 h au MEDEF des chefs d’établissement et chefs d’entreprise sont conviés à ce temps d’échange autour de " la réussite professionnelle ".

L’objectif est d’échanger sur un thème, prendre en compte la vision de chacun pour pouvoir proposer, à l’issu de ces échanges, des actions concrètes qui permettent d’atteindre / d’appuyer la réussite professionnelle. Il s’agit de créer/renforcer une relation réciproque pour que les uns et les autres puissent, à terme, travailler naturellement ensemble sur la construction de projets communs.

Les thèmes abordés

1. Egalité des chances ? Les métiers sont-ils genrés ?

2. C’est quoi réussir ?

3. La mobilité comme accélérateur de carrière

4. L’échec, facteur d’apprentissage ?

5. Faut-il prendre des risques pour réussir ?

- Remise des prix du concours "Les métiers bougent avec le numérique" -

L’Onisep a organisé, en partenariat avec la Coalition numérique française et le soutien de la Grande École du Numérique, un concours gratuit à vocation pédagogique intitulé "Les métiers bougent avec le numérique : découvrez-les !".

La Coalition numérique française a été créée en 2017 à l’initiative de la Commission Européenne et elle est animée par le MEDEF. Elle vise à faciliter la coopération inter-acteurs (publics et privés) afin de remédier au manque de compétences numériques.

Ce concours national a pour objet de faire réaliser par des élèves des classes de 4ème et 3ème une vidéo d’une durée de 3 minutes portant sur la mutation des métiers sous l’impact de la transition numérique. Le 2ème prix a été attribué aux élèves de 3ème C du collège Sainte Geneviève de Saint-André (académie de La Réunion).

La remise du prix se fera mercredi 7 octobre au collège Sainte Geneviève de Saint-André. Le prix est de 2000 euros.

