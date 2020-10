Ce jeudi 1er octobre 2020, le RSMA de La Réunion et le lycée Mémona Hintermann-Afféjée de Saint-Denis ont présenté leur tout nouveau cursus : bac pro systèmes numériques-réseaux informatiques système communicants (SN-RISC) filière défense. Cette formation qui se déroule sur deux ans offre l'opportunité à de jeunes Réunionnais d'accéder directement au rang de sous-officier de l'Armée de Terre dans le domaine du numérique. Depuis le 17 août dernier, 22 jeunes (19 garçons et 3 filles) ont rejoint cette formation. Nous publions le communiqué ci-dessous.

La séquence a débuté par une conférence de presse rassemblant l’ensemble des acteurs locaux qui ont œuvré pour faire aboutir le projet.

Le proviseur du lycée, Gilles Frémenteau s’est félicité des nouvelles perspectives qu’offraient l’ouverture de cette filière d’excellence : "elle met en exergue un partenariat novateur avec le RSMA-R porteur d’espoirs énormes en termes de formation et d’insertion professionnelle pour la jeunesse réunionnaise."

La Vice-présidente de la Région Réunion, Faouzia Vitry a souligné, quant à elle, l’implication des différents protagonistes : "Nous avons œuvré ensemble telle une armée de petits guerriers pour faire naître ce beau projet".

Chantal Manès-Bonnisseau, Rectrice de la région académique de La Réunion a présenté le projet comme étant "un bel exemple de solidarité entre les institutions porté par la Région, l’Académie et l’Armée".

Le colonel Julien Maurel, chef de corps du RSMA-R a remercié l’ensemble des partenaires grâce à qui ce beau projet au service de la jeunesse réunionnaise a pu être concrétisé.



La rencontre s’est conclue par la signature d’un protocole de partenariat scellant cette collaboration.

Les autorités se sont ensuite rendues au quartier Ailleret de Saint- Denis pour visiter les infrastructures et les dortoirs flambants neufs dans lesquels les jeunes volontaires sont logés.



La journée s’est clôturée par la cérémonie de présentation au drapeau en présence des familles et des associations d’anciens combattants. Ce moment fort et solennel qui constitue le premier grand rendez vous de la carrière de nos jeunes volontaires, marque officiellement leur intégration au sein de la communauté militaire.

Ils se sont fait remettre l’insigne du RSMA-R par les cadres du régiment puis ont récité le code du Volontaire qui s’achève par ces mots : “La réussite par l’effort et le travail.”