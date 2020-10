BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 3 octobre 2020 :



- Covid-19 : une semaine marquée par 5 décès, la circulation reste active à La Réunion

- Séisme : pas de volcan sous-marin en formation... pour le moment

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : colère de Patrick Lebreton, soutien aux Ouïghours et gâteau volcan

- Coronavirus: l'avion-ambulance qui sauve des vies dans les contrées reculées du Pérou

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le week-end commence dans la grisaille

Covid-19 : une semaine marquée par 5 décès, la circulation reste active à La Réunion

Les nouveaux chiffres communiqués par l'ARS et la préfecture ce vendredi 2 octobre semblent montrer que la situation se régularise de plus en plus à La Réunion. La circulation du nouveau coronavirus reste active, ne nous y trompons pas, avec 19 clusters encore actifs et une grande majorité de cas autochtones. Par ailleurs le début de semaine a été marqué par l'annonce de 5 décès en 5 jours seulement au CHU de La Réunion. Mais d'autres indicateurs annoncent une légère amélioration et il vaut aussi savoir apprécier les bonnes nouvelles : le nombre de nouveaux cas positifs se stabilise avec une moyenne journalière en baisse, le taux d'incidence et le R0 diminuent et sur les 4.178 cas recensés depuis le début, on compte 3.360 guéris.

Séisme : pas de volcan sous-marin en formation... pour le moment

Alors qu'un océanographe mauricien avait estimé que le séisme ressenti à La Réunion lundi 21 septembre pourrait être lié à la naissance d'un volcan sous-marin, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) indique, qu'à ce jour, aucun signe ne confirme cette hypothèse. Le séisme de magnitude 4,4 enregistré à La Réunion demeure un tremblement de terre isolé, dans une zone connue pour ses failles et réajustement. Or, le premier signe annonciateur de la naissance d'un volcan est la multiplication des secousses par centaines, voire par milliers. Ce n'est pas le cas à La Réunion, mais "une éruption en mer pourrait se produire un jour", indique Anne Peltier de l'OVPF.

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré : colère de Patrick Lebreton, soutien aux Ouïghours et gâteau volcan

Ce samedi 3 octobre 2020, Imaz Press lance sa nouvelle rubrique : Zot lé pa payé pouu kroir, mé lé vré. Publiée tous les samedis, elle permettra de revenir sur l'actualité qui aura fait réagir, rire, s'indigner, nos journalistes comme les internautes.

Coronavirus: l'avion-ambulance qui sauve des vies dans les contrées reculées du Pérou

Le Pérou et son médiocre réseau routier sinueux ne laisse que les airs comme seule alternative aux urgences vitales de malades du coronavirus. Un petit avion qui, autrefois, transportait des touristes s'est reconverti en ambulance des airs et sauve aujourd'hui des vies.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le week-end commence dans la grisaille

Matante Rosina a regardé partout autour d'elle et elle est maintenant certaine : le ciel sera plutôt gris ce samedi 3 octobre 2020. Notre gramoune a aussi qu'il y aura des averses et un peu de vent. Et comment se passent les choses chez-vous ?