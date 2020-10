"Du 21 au 23 septembre 2020, le personnel médical des Fazsoi (Forces armées de la zone sud de l'océan Indien) a participé au stage de formation aux évacuations aéro-médicales (Medevac) sur avion tactique "Casa nurse" qui s'est déroulé au Détachement Aérien (DA) 181 de Sainte-Marie à La Réunion, indqiue l'armée. "Cette formation agréée par l'École du Val-de-Grâce est mise en place depuis trois ans au sein des forces armées de la zone sud de l'océan Indien et organisée par l'antenne médicale de Sainte Clotilde, référente en médecine aéronautique. Elle a pour objectif d'acculturer les médecins et infirmiers des Centres Médicaux Interarmées (CMIA) de La Réunion et de Mayotte, aux soins et au transport aéro-médical de patients sur avion tactique de type Casa" dit encore l'armée dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Fazsoi)

"Maillon fort de la chaine de survie du blessé de guerre, le concept "Casa nurse" a largement fait ses preuves sur le théâtre Sahélien depuis 2013, tant la médicalisation sur ces élongations importantes est un véritable défi. Adaptée au territoire national en zone sud de l’océan Indien (ZSOI), la capacité d’évacuations aéro-médicales répond pleinement au contrat opérationnel, notamment dans le soutien des militaires et personnels des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) présents sur les îles éparses Glorieuses, Europa et Juan de Nova.

Un infirmier présent sur chaque île, formé au soutien en situation isolée et protocolisé, est ainsi en charge d’apporter les premiers soins et de rendre compte à son médecin référent localisé à La Réunion ou à Mayotte. Ce dernier détermine, avec l’aide de la régulation du Samu, la nécessité du déclenchement d’une procédure de MEDEVAC qui consiste in fine à l’intervention d’une équipe médicale sur place. Ce binôme médecin et infirmier d’astreinte H24 et 7j/7 est donc préalablement formé à la médicalisation pré-hospitalière en milieu aéronautique.

Ce stage, permettant la capitalisation du savoir-faire des personnels soignants militaires dans ce domaine, a ainsi débuté par une phase théorique au sein de l’antenne médicale de Sainte-Clotilde, puis des ateliers pratiques au sol à proximité d’un Casa de l’Escadron de Transport 50Les stagiaires, mis en situation de médicalisation au plus proche du réel par des cas concrets, ont effectué le montage de la configuration Medevac de l’avion, le triage des patients, leur médicalisation et leur embarquement à bord selon un plan adapté aux blessures et au contexte tactique.

La session s’est clôturée par un vol de synthèse avec scénario, comprenant la manipulation du lot médical dédié en vol, l’appréhension des contraintes aéronautiques et de l’ergonomie de travail en soute, et de la simulation d’une médicalisation en vol.

Les 1 700 militaires déployés aux Fazsoi garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les Fazsoi constituent le point d’appui principal du théâtre " océan Indien " pour lutter contre de nouvelles menaces comme la piraterie ou l’immigration illégale, assurer la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité et conserver une capacité régionale d’intervention rapide".