Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 01 Octobre à 07H06

Matante Rosina a regardé partout autour d'elle et elle est maintenant certaine : le ciel sera plutôt gris ce samedi 3 octobre 2020. Notre gramoune a aussi qu'il y aura des averses et un peu de vent. Et comment se passent les choses chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

