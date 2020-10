Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Octobre rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, "prend une ampleur encore plus importante à Saint-Benoît, cette année" note la mairie bénédictine. Pour la première fois, les services municipaux ont réalisé une décoration originale devant l'Hôtel de ville. Cent parapluies de couleur rose ont été suspendus au-dessus du parking de la mairie afin d'attirer l'attention des femmes sur le dépistage et la prévention du cancer du sein. "Durant tout le mois d'octobre, les façades de l'hôtel de ville et de la mairie annexe de Sainte-Anne seront également éclairées en rose la nuit" indique la mairie. (Photo Mairie de Saint-Benoît)

