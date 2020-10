Ce samedi 3 octobre 2020, Imaz Press lance sa nouvelle rubrique : Zot lé pa payé pouu kroir, mé lé vré. Publiée tous les samedis, elle permettra de revenir sur l'actualité qui aura fait réagir, rire, s'indigner nos journalistes comme les internautes.

• Patrick Lebreton s'emporte

On démarre dès ce samedi, avec un retour sur la grosse colère de Patrick Lebreton contre des manifestants qui réclament la réouverture des jardins de Manapany. "Alor na in boug kan i koz la isan la merde", "je ne vous représente pas, vous n'avez pas voté pour moi", "ou les in con-tribuable, en deux mots"… Le maire de Saint-Joseph, visiblement excédé, n'a pas mâché ses mots face aux administrés.



Une scène plutôt rare, alors que les élus ont plutôt tendance à mesurer leurs propos, tout particulièrement face caméra. La vidéo et l'article complet sont à retrouver ici.

• Twitter fait des siennes



Mardi, c'est le Twitter réunionnais qui a décidé de lancer un peu d'huile sur le feu, en énonçant quels monuments de la culture péi ils n'aimaient pas. Rougail saucisse, séga réunionnais, Poka… De la nourriture à la musique, tout y est passé.



D'autres ont décidé de s'attaquer au vivre-ensemble réunionnais et au racisme qui peut être présent dans l'île, histoire de rendre le débat un peu plus tendu. Les réponses des internautes sont à relire sur ce lien.

• Du bleu pour les Ouïghours



Jeudi, c'est le militantisme qui a emporté les réseaux sociaux, les teintant d'une jolie couleur bleue. Ces carrés de couleur, apparus un peu partout, étaient publiés pour montrer son soutien au peuple ouïghour, une minorité musulmane persécutée en Chine. En effet, cette dernière est accusée d'avoir enfermé plus d'un million de Ouïghours dans des camps, où de nombreuses horreurs seraient commises à leur égard.



L'initiative a donc déferlé un peu partout sur les fils d'actualité, ce que vous n'avez sûrement pas manqué de remarquer. Si c'est le cas, vous pouvez vous rattraper en cliquant sur ce lien.

• Un Piton de la Fournaise pas vraiment reconnaissable

Enfin, c'est un raté gastronomique (encore !) qui s'est attiré de nombreuses moqueries en cette fin de semaine. Un certain Jérémy, participant à l'émission "Le meilleur pâtissier", a décidé de rendre hommage à La Réunion en créant un gâteau "volcan". Malheureusement pour lui, le résultat final n'avait pas grand-chose du Piton de la Fournaise et se rapprochait plus d'un caillou. Ce que les internautes n'ont pas manqué de relever.



