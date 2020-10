Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 02 Octobre à 18H35

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 28 septembre - Karine Lebon plébiscitée, la droite en déroute

* Mardi 29 septembre - Identité et ouverture à l'autre : parlons "créolisation" de la société

* Mercredi 30 septembre - Rendre la justice sous l'oeil de la caméra, vraie (fausse) bonne idée...

* Jeudi 1er octobre - Covid-19 : une pétition réclame la septaine et le test obligatoire au retour des voyageurs

* Vendredi 2 octobre - Le prix du test PCR bien plus élevé qu'en Métropole... comme le reste des actes de laboratoire

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 28 septembre - Karine Lebon plébiscitée, la droite en déroute

* Mardi 29 septembre - Identité et ouverture à l'autre : parlons "créolisation" de la société

* Mercredi 30 septembre - Rendre la justice sous l'oeil de la caméra, vraie (fausse) bonne idée...

* Jeudi 1er octobre - Covid-19 : une pétition réclame la septaine et le test obligatoire au retour des voyageurs

* Vendredi 2 octobre - Le prix du test PCR bien plus élevé qu'en Métropole... comme le reste des actes de laboratoire