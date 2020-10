BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 4 octobre 2020



Swimrun Réunion : l'organisation se poursuit, les favoris se distinguent

Le Swimrun Réunion aura lieu le 22 novembre 2020, comme prévu. C'est du moins la présomption des organisateurs Pascal Peloux et Laurent Larivère qui n'ont, à ce jour, reçu aucune indication du contraire pas les autorités. Les athlètes poursuivent donc leur préparation. La liste des inscrits étant (presque) complète, les têtes d'affiches sont d'ores et déjà connues.

Swimrun Réunion : gagnez des places avec Imaz Press

Vous vouliez participer au Swimrun Réunion 2020 qui aura lieu à Boucan Canot et l'Hermitage le 22 novembre 2020 ? Vous et votre binôme (la compétition se fait en duo) aviez même commencé à vous entraîner ? Seulement voilà, vous n'avez pas vu le temps filer et toutes les places ont été prises. Séchez vos larmes, ressortez vos baskets et vos plaquettes, encouragez votre binôme, tout n'est pas perdu. Rien que pour vous, Imaz Press Réunion organise un jeu où vous pourrez tenter de gagner des places pour cette grande compétition sportive alliant course à pied et à natation.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Nouvelle députée, créolisation, justice filmée, pétition, tests plus cher

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2020 sur Imaz Press.

Dans un quartier populaire de Nantes, Royal de Luxe installe l'art dans la durée

Un noeud dans un réverbère ou un arbre surgissant d'un appartement: depuis deux ans, des installations poétiques apparaissent dans le quartier Bellevue à Nantes où la compagnie de théâtre Royal de Luxe s'est installée sur le long terme pour amener un changement de regard sur ce territoire.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un dimanche dans la grisaille et sous la pluie

La grisaille va régner sur le ciel de La Réunion ce dimanche 4 octobre 2020, affirme Matante Rosina. Notre gramoune dit aussi qu'il ne faut pas s'éloigner de son parapluie puisqu'il y aura des averses un peu partout sur l'île. C'est vrai chez-vous ?