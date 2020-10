Voilà la liste des travaux et chantiers en cours et à venir sur les routes (photo rb / www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - La Possession - Travaux de réalisation d'un fossé bétonné

Sur la RN1 à la Possession après la ravine des Lataniers, travaux de réalisation d'un fossé bétonné les nuits du lundi 14 au vendredi 18 septembre. Voie de droite neutralisée dans le sens Ouest/Nord de 20h à 5h.

RN1 - La Possession - Travaux de réparation d'ouvrage

Sur la RN1 à La Possession, pour permettre la suite des travaux de réfection des joints de chaussée sur l’ouvrage d’art de la Ravine à Marquet, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre les échangeurs de La Possession et Sainte Thérèse de 20h à 5h la nuit du vendredi 2 octobre puis les nuits du lundi 5 au vendredi 9 octobre inclus.

Par ailleurs, la bretelle d’insertion de l’échangeur de La Possession dans le sens Nord/Sud sera également fermée à la circulation.

Une déviation sera mise en place par l’échangeur de La Possession et la voirie communale.

RN1A - Trois Bassins - Travaux de suppression de créneau de dépassement

Sur la RN1A Pointe Trois Bassins, travaux de suppression de créneau de dépassement jusqu'au mercredi 18 novembre. Voies de dépassement neutralisées dans les deux sens de façon permanente et vitesse limitée à 50km/h.

RN102 - St Denis - Travaux de raccordement au réseau d'eau potable

Sur la RN102 à St Denis, travaux de raccordement au réseau d'eau potable les nuits du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre inclus de 20h à 5h avec les restrictions suivantes entre le giratoire

Fouque et la Rue de l'amitié:

- Fermeture dans le sens Ste Clotilde/La Bretagne;

- Fermeture dans le sens La Bretagne/Ste Clotilde.

Déviation par les voiries communales.

RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre 2020.Soyez attentifs à la nouvelle signalisation mise en place dans ce secteur.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de curage

Sur la RN2 à Ste Suzanne entre La Marine et Quartier Français, travaux de curage les nuits du lundi 5 au jeudi 8 octobre inclus. Voies de gauche neutralisées de 20h à 5h dans les deux sens.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation et d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Vierge Parasol, travaux de sécurisation et d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 9 octobre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St André/Bras Panon - Travaux de réfection de fils d'eau et nettoyage de GBA

Sur la RN2 à St André et Bras Panon, travaux de réfection de fils d'eau et nettoyage de GBA de 20h à 5h selon le programme suivant:

- nuit du 2 octobre voie de droite neutralisée.

RN2 - St Denis / Ste Suzanne - Travaux d'entretien

Sur la RN2 de St Denis échangeur du Chaudron à Ste Suzanne le Grand Hazier, travaux d'entretien en ITPC la nuit du vendredi 2 octobre. Voie de gauche neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN2002 - Ste Suzanne/St André - Travaux de réfection de joint de chaussée

Sur la RN2002 à Saint André secteur Cambuston, pour permettre la suite des travaux de réfection des joints de chaussée, la circulation sera interdite dans les deux sens au droit de l’ouvrage de la Grande Ravine Saint Jean de 20h30 à 5h les nuits du lundi 5 au jeudi 8 octobre inclus. Une déviation sera mise en place par la RN2.

RN3 - St Benoit- Travaux de tirage de câbles

Sur la RN3 à St Benoit rampes de l'Echo, travaux de tirage de câbles jusqu'au vendredi 9 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30

RN5 - Cilaos - Travaux de confortement de chaussée d’urgence

Sur la RN5 route de Cilaos, travaux de confortement de chaussée d’urgence, dans les secteurs Pavillon Burel et la Boucle, jusqu’au vendredi 18 novembre. Coupures de 20 minutes à prévoir de 7h à 17h.

RD3 - St Joseph/Petite Ile/Route Hubert Delisle - Travaux d'élagage

Sur la RD3 à St Joseph et Petite Ile Route Hubert Delisle entre PR219+650 et PR222+600, travaux d'élagage jusqu'au vendredi 9 octobre. Coupures de 20 minutes à prévoir de 6h30 à 15h.

Chantiers à venir

RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux d'élagage et de lamier

Sur la RN1 entre Le Gouffre à l'Etang Salé et Bel Air à St Louis, travaux d'élagage et de lamier les nuits du lundi 5 au jeudi 8 octobre inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h.

RN1A - Etang Salé/St Paul - Travaux de carottage

Sur la RN1A entre l'Etang Salé et St Paul, travaux de carottage de chaussée le mardi 6 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 16h en fonction de l'avancement du chantier.

RN2 - St Joseph - Travaux de réparation de murets

Sur la RN2 à St Joseph secteur Bois Noir, travaux de réparation de murets les nuits du lundi 5 au jeudi 22 octobre hors vendredi et week-end. Circulation alternée de 19h30 à 5h.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de sondage

Sur la RN2 à Ste Suzanne secteur Quartier Français, travaux de sondage le mercredi 7 octobre. Voie de droite neutralisée de 9h à 11h dans le sens Nord/Est.

RD6 - St Paul/Route de Plateau Caillou - Travaux d'inspection d'ouvrage

Sur la RD6 à St Paul/Route de Plateau Caillou, travaux d'inspection d'ouvrage le lundi 5 octobre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

Evénements (hors chantiers)

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 4 octobre de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.



Les usagers peuvent écouter le répondeur Inforoute sur le 0262 97 27 27