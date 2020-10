BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 5 octobre 2020



Pensions alimentaires : les Caf peuvent désormais servir d'intermédiaires

Depuis le 1er octobre 2020, un nouveau service est proposé par les Caisses d'allocations familiales (Caf) aux parents séparés. Elles peuvent servir d'intermédiaire pour le paiement de la pension alimentaire. Au 1er janvier 2021, le service sera élargie à tous les parents séparés, même sans conflit ou incident de paiement. À La Réunion, les pensions alimentaires concernent 39.000 familles. Une simplification de la procédure, dont la genèse remonte au grand débat national lancé par Emmanuel Macron en réponse au mouvement des Gilets jaunes.

Un Sakifo en 100% assis : les organisateurs y pensent

La date butoir arrive à grand pas, et les organisateurs du Sakifo ne sont toujours pas fixé sur le sort de cette édition 2020. Plusieurs schémas sont en cours de discussions avec les autorités, et notamment la préfecture. L'option la plus probable pour maintenir le Sakifo est aujourd'hui une édition 100% assise. C'est cette semaine que la décision finale devrait être rendue.

Nouvelle-Calédonie : le non à l'indépendance l'emporte à 53,26 % des voix

Le non à l'indépendance l'emporte en Nouvelle-Calédonie avec 53,26 % des voix, selon les résultats annoncés ce dimanche 4 octobre 2020. Un résultat plus juste que lors du précédent référendum, puisqu'en 2018 le non l'avait emporté à hauteur de 56,7 %. Emmanuel Macron a applaudi "cette marque de confiance dans la République".

Bientôt un annuaire numérique de l'excellence associative ultramarine

Un annuaire numérique de l'excellence associative ultramarine devrait bientôt être réalisé; C'est le sens de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et la visibilité des Outre-mer. L'objectif est "d'identifier les acteurs associatifs dont les projets concernent l'Outre-mer, en France et à l'étranger" précise la Délégation.

Saint-Paul : démoustication dans le quartier du Bouillon

Dans le cadre de la lutte contre la dengue, l'Agence régionale de santé (ARS) mènera une opération de démoustication dans le quartier de Bouillon à Saint-Paul. "Les agents de l'ARS réaliseront des pulvérisations dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 octobre 2020, de minuit à cinq heures du matin" informe la mairie.,"Si la circulation du virus de la dengue ralentit dans l'île -15 cas ont été recensés la semaine dernière-, la vigilance doit rester constante à Saint-Paul où l'épidémie est toujours présente" ajoute la commune saint-pauloise. 175 adresses sont concernées par les démoustications dans le secteur de Bouillon

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il chez vous ce lundi ?

Comme cela est souvent le en début de semaine, Matante Rosina fait la grasse matinée. Du coup, elle ne sait pas du tout quel temps il fait ce lundi 5 octobre 2020. Pouvez-vous l'aider et lui donner les couleurs du temps ? Elle vous en sera reconnaissante