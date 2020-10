Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Deux accidents ce lundi 5 octobre 2020 au matin entraînent des bouchons importants notamment dans l'ouest. On compte 15 km d'embouteillage entre l'Hermitage et Cambaie suit à une perte de contrôle. Dans le nord, les ralentissements sont aussi importants après une collision impliquant 3 véhicules à Saint-Marie : on compte 13 km de bouchon vers Saint-Denis, un embouteillage matinal habituel dans cette zone mais renforcé par la pluie et la collision. Les deux accidents dans l'ouest et le nord sont terminés mais la circulation est très compliquée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

