On savait déjà que le joueur de l'OM attendait une petite fille, et vraisemblablement, celui-ci est impatient de l'accueillir au sein de sa petite famille. Déjà père de trois garçons, il attend dédormais une première fille avec sa compagnie Ludivine. Sur une petite contine enfantine, le footballeur a partagé avec ses abonnés les - très - nombreux vêtements déjà là pour son arrivée, ainsi que sa chambre, déjà prête pour l'accueillir.

La vie en rose

I’m waiting for you my queen 👑 pic.twitter.com/Dioiu0xodN