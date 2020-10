Publié il y a 16 minutes / Actualisé le Vendredi 02 Octobre à 15H11

Matante Mimose descend au Caudan aujourd'hui. Pas le centre commercial de Port-Louis, bien sûr, mais le restaurant mauricien du centre-ville de Saint-Denis. Briani poulet, cari citrouille chouchou, riz frit, vindaye de thon, crevette au coco sont au menu du jour parmi treize autres plats aux saveurs indiennes. Matante choisit le poulet Kiman, de la viande hachée, avec des petits pois et des bringelles, dans une sauce parfumée à la cannelle. Elle repart avec trois barquettes : riz, cari et lentilles séparée, et paye 12 euros (Photo Matante Mimose)

