Le non à l'indépendance l'emporte en Nouvelle-Calédonie avec 53,26 % des voix, selon les résultats annoncés ce dimanche 4 octobre 2020. Un résultat plus juste que lors du précédent référendum, puisqu'en 2018 le non l'avait emporté à hauteur de 56,7 %. Emmanuel Macron a applaudi "cette marque de confiance dans la République".

