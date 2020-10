Monsieur Joseph Naze, 85 ans, et Madame Claire Naze, 86 ans, (née Arthur) ont renouvelé leurs voeux lundi 5 octobre 2020 à la mairie de Saint-André devant le maire Joé Bedier, entourés de leurs enfants. Un moment de joie et d'émotion pour les amoureux. Nous publions ici le communiqué de la mairie de Saint-André.

Le jour J est arrivé pour Joseph et Claire, ce jour où il y a 60 ans ils se sont dits "oui" à la mairie et à l'église. Joseph et Claire se souviennent comme si c'était hier le jour de leur première rencontre. "J'étais bazardier raconte Joseph et je suis allé vendre des légumes à la Rivière des Roches. C'est là que j'ai vu Claire pour la première fois chez ses parents". C'est le coup de foudre pour les jeunes tourtereaux : un an plus tard, ils décident de se marier le 5 octobre 1960 à Saint-Benoît et s'installent à Saint-André où Claire travaille en crèche.

De cette union sont nés quatre enfants (3 filles et un garçon). Le couple a également élevé deux nièces qu'ils considèrent comme leurs enfants. Claire et Joseph sont les heureux grands-parents de douze petits-enfants et six arrière-petits-enfants. Aujourd'hui à la retraite, ils prennent le temps de vivre et s'occupent en faisant de la marche, du scrabble et passent du temps avec leurs petits-enfants. Pour célébrer cet événement, les époux préfèrent attendre que la situation sanitaire s'améliore pour partager ce moment en famille.

