Un annuaire numérique de l'excellence associative ultramarine devrait bientôt être réalisé; C'est le sens de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la Délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et la visibilité des Outre-mer. L'objectif est "d'identifier les acteurs associatifs dont les projets concernent l'Outre-mer, en France et à l'étranger" précise la Délégation.

"Depuis des nombreuses années, des associations ultramarines œuvrent pour accompagner, animer, fédérer, promouvoir et rendre visibles les cultures, les savoir-faire et les talents d’outre-mer en hexagone, en outre-mer et à l’International" note la Délégation. Elle ajoute qu'elle "ambitionne de constituer un annuaire numérique fiable et actualisable qui permettra de les lister, les identifier pour faciliter leur travail. Un outil qui permettra également leur mobilisation en tant que besoin". Il s’agit également de "capitaliser sur ces années d’activités, de créations et d’expériences afin de corriger les représentations qui occultent l’excellence ultramarine".

Le Délégué interministériel Mael Disa a lancé l’appel à manifestation d’intérêt sur sa page Facebook @maeldisadiecvi

"Cet annuaire numérique permettra de favoriser l'identification des associations et de leurs activités par la population, mais également de renforcer la coopération entre associations pour impulser de nouvelles opportunités notamment dans les domaines culturel, sportif, économique et social" a aussi commenté Mael Disa.

Quels sont les projets éligibles

"Les porteurs de projets intéressés montreront la solidité organisationnelle de leur capacité à réaliser cet outil. Les modalités de recueil et de vérification de l'existence de l'association identifiée" indique la Délégation interministérielle. Les soumissionnaires devront détailler les différentes phases de leur production sans omettre d'indiquer le procès qui sera mis en oeuvre pour l'actualisation des données.

Comment se fait la sélection

La procédure de sélection des projets s'opèrera sur la base de dossiers complets. Les soumissionnaires devront transmettre :

- leur dossier adressé à Monsieur le Délégué Interministériel à annuaire@outre-mer.gouv.fr

- une fiche synthétique du projet sur une page maximum accompagnée d'un devis indiquant les différentes étapes de la mise oeuvre de la prestation jusqu'à la livraison

- un RIB

- tous les éléments, les documents ou les pièces complémentaires que vous jugerez utiles à la compréhension de la soumission.

La date limite

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 12 octobre 2020. Délai impératif. Les décisions seront notifiées au plus tard le lundi 19 octobre 2020.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com