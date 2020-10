Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

Du 28 septembre au 4 octobre, 19 cas de dengue ont été signalés à l'ARS. Depuis quelques semaines, le nombre de cas se stabilise entre une dizaine et une vingtaine de cas hebdomadaire. Toutefois, la dispersion de cas reste importante sur l'île et 13 communes sont concernées au cours des deux dernières semaines. La région Ouest concentre la moitié des cas, suivie du Sud, et plus inhabituel à cette saison, de la région Est. Les équipes de lutte anti-vectorielle de l'ARS poursuivent leurs interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la Covid-19. Nous publions l'intégralité du communiqué de la Préfecture de la Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com).

