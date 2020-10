BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 6 octobre 2020 :



- Bac 2021 : les dates des épreuves de spécialité font grincer des dents à La Réunion

- Chantier de la NRL : reprise timide pour les transporteurs

- Une "traversée marrone" de 135 km de défendre les zanimo

- Semaine nationale des ressourceries : à la découverte d'un autre mode de consommation

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les averses s'invitent dans l'après-midi

Bac 2021 : les dates des épreuves de spécialité font grincer des dents à La Réunion

Le calendrier du baccalauréat 2021 a été publié le 30 septembre dernier, et n'a pas manqué de faire réagir les syndicats du personnel éducatif. Les épreuves de spécialité commenceront dès le mois de mars. Problème : les dates choisies tombaient pendant les vacances scolaires réunionnaises, l'épreuve a donc été décalée d'une semaine, pour débuter le 24 mars… Mais seulement à La Réunion.

Chantier de la NRL : reprise timide pour les transporteurs

Voilà une semaine que les transporteurs ont repris le travail sur la Nouvelle Route du Littoral. Depuis l'accord signé avec le groupement ils ont pu recommencer à travailler en attendant le début officiel du chantier de la digue, prévu pour le 18 novembre. Mais la reprise est timide, seuls 16 camions travaillent et fonctionnent sur un rythme d'alternance.

Une "traversée marrone" de 135 km pour défendre les zanimo

Suite à l'annulation du Grand Raid pour cause sanitaire, cinq trailers et amis, et une chienne, ont décidé, envers et contre le Covid, de traverser la Réunion en moins de 40h. Une course qui commencera à Saint-Philippe le 15 octobre prochain à 6h pour se terminer à Saint-Denis. Un défi qu'ils relèveront en parrainant l'Alliance des Associations pour les Animaux, association dédiée à trouver un foyer à nos amis à quatre pattes.

Semaine nationale des ressourceries : à la découverte d'un autre mode de consommation

A l'occasion de la Semaine Nationale des Ressourceries, du 5 au 11 octobre 2020, la Ressourcerie Léla - Adrie ouvre les portes de ses trois sites situés à Sainte Clotilde, La Mare à Sainte Marie et Bras Fusil à Saint-Benoit. L'occasion de découvrir différents ateliers, expositions, conférences et événements autour d'un autre modèle de consommation. Nous publions le communiqué de la CINOR.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Les averses s'invitent dans l'après-midi

Matante Rosina se dépêche de faire sa lessive ce mardi 6 octobre 2020. Elle veut vite profiter d'un petit soleil timide avant que la pluie ne s'invite un peu partout sur La Réunion. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura un peu de vent. Comment se passent les choses chez-vous ?