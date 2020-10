Dans le cadre du plan innovation outre-mer, un premier appel à manifestation d'intérêt (AMI) est lancé à destination des territoires ultra-marins, "dans la continuité du Livre bleu des outre-mer et de la trajectoire outre-mer 5.0" indique la préfecture dans un communiqué que nous publions ci-dessous : (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Engagé depuis dix ans, le programme d‘investissements d’avenir (PIA) finance des projets innovants, contribuant à la transformation du pays, à une croissance durable et à la création des emplois de demain. Le quatrième PIA mobilisera 11 milliards d’euros dans le cadre du plan de relance, doublant ainsi sa capacité d’engagement sur les cinq prochaines années.

Un premier appel à manifestation d’intérêt (AMI), le plan innovationo utre-mer est lancé dans ce cadre à destination des territoires ultra-marins, dans la continuité du Livre bleu des outre-mer et de la trajectoire outre-mer 5.0.

L'objet de de ce plan est d'identifier, de sélectionner et d'accompagner des projets innovants dans les territoires d'outre-mer susceptibles d'avoir un impact fort tant social, environnemental, qu'en matière de développement économique local et tenant compte des spécificités du territoire.

L'AMI place l'innovation qu'elle soit technique, sociale ou organisationnelle, au cœur de la transformation des territoires. Il s'agit de soutenir des projets dans de nombreux domaines, notamment celui de la formation et l'insertion professionnelle, de l'adaptation au changement climatique et environnementaux, de la santé et de la qualité de vie, de la transition énergétique et de la transformation numérique.

Le cahier des charges et le dossier de candidature à télécharger sur ce lien : http://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com

Afin d’assurer la réussite de cette action, les services de l’État (préfecture de La Réunion - Secrétariat général pour les affaires régionales et la Délégation régionale à la recherche et à la rechnologie) ainsi que l’opérateur (la Banque des territoires) sont à votre disposition pour accompagner les candidats.

Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert jusqu’au 30 décembre 2020 – 12h (heure de Paris)"