Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Onze associations de l'île se réunissent pour défendre les droits et intérêts de l'enfant victime sous un nouveau nom : le collectif Elianna. Objectif : défendre les droits et les intérêts des familles et de l'enfant au quotidien. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Onze associations de l'île se réunissent pour défendre les droits et intérêts de l'enfant victime sous un nouveau nom : le collectif Elianna. Objectif : défendre les droits et les intérêts des familles et de l'enfant au quotidien. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)