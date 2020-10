La situation est plus que critique sur la Grande Île. Si la région sud de Madagascar est habituée aux grosses chaleurs et à la sécheresse, l'année 2020 s'annonce particulièrement destructrice, et la famine gangrène cette région. Ce phénomène de sécheresse et de faim est traditionnellement appelé le "Kere" en malgache. (Photo d'illustration AFP)

Fin septembre, les autorités locales se sont entretenues avec les organisations de lutte contre la faim. Depuis le président malgache Andry Rajoelina communique les actions menées sur Twitter : des vivres ont été livrées dans les districts les plus touchés comme à Anosy et Androy.

En tournée contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans les régions Anosy et Androy.

Secours d’urgence et renforcement des projets d’infrastructures socio-sanitaires pour soulager les victimes de ce fléau. pic.twitter.com/O5u1ZYUEJN — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) October 4, 2020

Il s'est d'ailleurs rendu dans le sud de Madagascar durant le week-end, parcourant les communes d’Ifotaka, de Behara et d’Ebelo ainsi que dans le district de Tsihombe, indique Madagascar-tribune.

Distribution des Vatsy Tsinjo à près de 500 foyers vulnérables dans le district de #Tsihombe. pic.twitter.com/40nC6w0UXj — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) October 4, 2020

Selon RFI, huit enfants ont perdu la vie probablement à cause de la famine. "Il n'y a pas eu de pluie depuis neuf mois" raconte la journaliste correspondante Laetitia Bezain.

Ce lundi 5 octobre le média local annonçait que des centres de réhabilitation nutritionnelle seraient installés dans quatre districts du Sud : à Amboasary, Tsihombe, Beloha et Ambovombe. Les enfants sont prioritaires et seront suivis par des nutritionnistes. "Des soins médicaux y seront également prodigués" indique L'Express de Madagascar.

4 centres de réhabilitation nutritionnelle intensive et médicale seront mis en place à Amboasary Sud, Tsihombe, Ambovombe et à Beloha Androy. Ils fourniront des services sociaux et sanitaires tels que la distribution de compléments alimentaires à base de moringa et de spiruline. pic.twitter.com/uQg8Mav351 — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) October 4, 2020

Le programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies est particulièrement mobilisé sur place. Le 1er octobre, le PAM annonçait que 750 personnes d'Ifotaka, ont bénéficié d'une assistance alimentaire d'urgence.

La situation alimentaire dans la commune Ifotaka, au sud de Madagascar, est de plus en plus inquiétante. En cause : la sécheresse et #COVID19. Le PAM apporte une assistance alimentaire d’urgence à 750 personnes.



Merci à @USAIDMadagascar et @eu_echo pour leur soutien. pic.twitter.com/deBfr4wXDv — PAM Madagascar (@PamMadagascar) October 1, 2020

Entre 2019 et 2020, un million de personnes ont été assistées dans le sud de Madagascar par ce programme mondial.

