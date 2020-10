La toute première édition des Digital Awards se tiendra dans le cadre du Business Forum NxSEdu 28 au 30 octobre 2020. Digital Reunion et la Région Réunion invitent toutes les entreprises de la filière à candidater pour valoriser leurs projets, leurs talents et leurs équipes. Nous publions ici leur communiqué en intégralité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’année 2020 a présenté un tournant pour la filière numérique réunionnaise. La crise sanitaire a accéléré les usages et les nombreuses entreprises réunionnaises du secteur ont été mises à contribution. Elles ont permis de limiter l’impact du confinement en mettant en place des solutions de télétravail, de ventes en ligne ou encore en sécurisant les échanges et les structures numériques. Le contexte sanitaire a établi l’importance primordiale du digital dans l’économie de demain. C’est pour encourager les initiatives et mettre à l’honneur les entreprises que Digital Reunion et La Région Réunion proposent, le lancement de la toute 1ère édition des Digital Awards – île de la Réunion.

Les entreprises peuvent candidater dans 6 catégories pour valoriser leurs projets, leurs talents et leurs équipes auprès de la communauté des entrepreneurs/entrepreneuses réunionnais(es):

- Meilleur Projet de Transformation numérique au sein d’une entreprise ou organisation

- Meilleure Collaboration digitale, entre une entreprise réunionnaise et un partenaire réunionnais, métropolitain ou à l’international

- Meilleur Usage des nouvelles technologies (IoT, AI, Blockchain, Cybersécurité, Big Data…)

- Meilleur Projet de Solidarité et/ou d’Inclusion Numérique

- Meilleur Site web créé par une entreprise réunionnaise, pour elle-même ou en tant que prestataire de service

- Meilleure Application mobile créée par une entreprise réunionnaise, pour elle-même ou en tant que prestataire de service

Chaque gagnant de chaque catégorie recevra pour 5000€ de prestations incluant : un trophée et macaron pour site web " Lauréat 2020 - Digital Awards ", une communication sur les réseaux Digital Reunion/Région Réunion, un package silver sur NxSE 2021 (valeur 2000€), un accompagnement en communication (valeur 1500€), une vidéo corporate de son entreprise (valeur 1500€). La sélection du vainqueur de chaque catégorie aura lieu sur le salon virtuel NxSE 2020, 50% via vote du public et 50% via la note finale du jury. Celui-ci est composé de 5 jurés dont 1 représentant de la Région Réunion, le président de DIGITAL REUNION ainsi que 3 jurés métropolitains en lien avec la filière numérique.

Les entreprises ont jusqu’au 16 octobre pour soumettre leurs candidatures via un formulaire 100% en ligne sur les sites web de Digital Reunion et du forum NxSE.

