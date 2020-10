Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

On finirait presque pas croire que c'est fait exprès : pas une semaine ne semble passer sans que la cuisine réunionnaise ne soit revisitée, au plus grand dam de nombreux Réunionnais. Cette fois-ci, c'est au tour de la chaîne de bagels Bagelstein de se tenter à l'acrobatique révision des classiques de l'île en proposant un sandwich à la "sauce rougail" et au "cari tomate"...Quoi que cela veuille dire. (Photo Instagram/Bagelstein)

