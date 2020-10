Air Austral annonce ce mardi 6 octobre la reprise des liaisons entre La Réunion et Madagascar après plusieurs mois de suspension. La compagnie aérienne a en effet été autorisée à reprendre ses liaisons de et vers l'île de Nosy Be. Deux vols sont programmés les 16 et 23 octobre pour une reprise progressive des vols. Un test RT-PCR négatif réalisé dans les trois jours avant l'embarquement devra cependant être présenté pour pouvoir entrer sur le territoire. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.co)

Faisant suite aux dernières annonces et sollicitations gouvernementales officialisant la réouverture de l’île de Nosy Be aux voyageurs internationaux à partir du 1er octobre 2020, Air Austral, en lien étroit avec ses autorités de tutelle, est heureuse d’annoncer après plusieurs mois de suspension, être autorisée à reprendre ses liaisons de et vers la destination malgache.



" La réouverture de Nosy Be est pour Air Austral une étape importante. Après plusieurs mois de paralysie, cette première relance marque le redémarrage progressif de notre activité de et vers Madagascar et plus largement de notre activité régionale. Elle intervient par ailleurs, dans un contexte où les mesures d’hygiène et de santé en vigueur, répondent aux éxigences réciproques des autorités françaises et malgaches pour garantir à nos passagers le meilleur niveau de sécurité sanitaire. Cette destination très prisée à Madagascar, de nouveau accessible au tourisme, saura graduellement répondre à la demande de voyages. ", souligne Marie Joseph Malé, Président Directeur Général d’Air Austral.

- Deux vols programmés les 16 et 23 octobre pour une reprise progressive des vols -

C’est une reprise par étape que la compagnie a programmé au moyen de son Boeing 737-800 d’une capacité de 162 places, qu’elle déploiera entre La Réunion et Nosy Be.

Dans un premier temps deux vols Réunion<>Nosy Be en correspondances des vols Paris<>La Réunion, seront proposés les vendredis 16 et 23 octobre prochains, aux tarifs de lancement ci-après :

• Réunion-Nosy Be : 298 euros TTC*

• Paris-Nosy Be : 698 euros TTC *

Par la suite et en fonction de l’évolution de la situation, la compagnie pourra mettre en place dès le début de l’hiver IATA 2020, soit dés le début du mois de novembre un programme plus étoffé. Un point de situation à la mi octobre permettra une prise de décision finale.

- Des conditions de voyage et d’accès fixées réciproquement par les autorités de tutelle françaises et malgaches. -

Dans le but de garantir le meilleur niveau de sécurité sanitaire et contribuer à limiter la propagation de l’épidémie, les conditions de déplacements de et vers Nosy Be restent règlementées. Les déplacements seront, dans un premier temps, limités à l’île de Nosy Bé et aux archipels qui lui sont rattachés. Aucun déplacement vers la Grande Ile de Madagascar ne sera autorisé.

Le protocole établi prévoit les mesures listées ci-après et qui devront être rigoureusement appliquées par les passagers :



• Mesures d’entrée à Nosy Be pour les passagers en provenance de La Réunion ou de la Métropole (via RUN)



- Obligation pour les voyageurs de plus de onze ans de présenter un test RT-PCR négatif réalisé dans les 3 jours avant l'embarquement. Les passagers n'ayant pas réalisé au préalable ce test ou ceux présentant un résultat positif ne seront pas autorisés à prendre l'avion.

- Test PCR obligatoire à l’arrivée à Nosy Be

- Respect d’un maximum de 48h d’isolement de confinement aux frais du passagers dans l’attente des résultats du test

- Obligation d’être joignable pendant toute la durée du séjour à Madagascar (puce locale ou internationale opérationnelle ainsi qu’une adresse mail)

- Présentation d’une lettre d’engagement signée, reconnaissant les mesures sanitaires liées à la Covid 19 à Madagascar

- Respect de toutes les procédures mises en place à l’aéroport, prise de température et utilisation du couloir désinfectant.



• Mesures d’entrée à La Réunion ou en Métropole (via RUN) pour tous passagers en provenance de Nosy Be



- Obligation pour les voyageurs de plus de onze ans de présenter un test RT-PCR négatif réalisé dans les 3 jours avant l'embarquement. Les passagers n'ayant pas réalisé au préalable ce test ou ceux présentant un résultat positif ne seront pas autorisés à prendre l'avion.

- Attestation sur l’honneur de non présentation symptôme COVID télécharger

- Les passagers à destination de la Réunion devront impérativement présenter à l’embarquement un formulaire sanitaire préalablement rempli. Le recueil des renseignements se fait au travers d’un formulaire en ligne. Une version papier est disponible mais la version électronique est fortement recommandée.

- Fiche d'aide au contact tracing des voyageurs en provenance d’un pays de la zone OI : télécharger

- Isolement à domicile de 7 jours obligatoire à l’arrivée

- Réalisation d’un test RT-PCR 7 jours après l’arrivée fortement recommandé



• Ces documents sont à présenter en complément des documents de voyage obligatoires pour les formalités d’entrée et de séjour :

- Passeport obligatoire et valide 6 mois après la date de retour. Le passeport doit avoir au moins 2 pages blanches en face a face.

- Les passagers à destination de Madagascar doivent obligatoirement présenter à leur arrivée la copie papier de leur billet électronique. Tout passager ne présentant pas ce document se verra refouler par les autorités

- Un billet aller retour (avec visas ou permis de séjour)

- Une adresse d’hébergement (nom d’hôtel suffit).

