Régionales 2021 : à gauche, la quête de l'indispensable union

Les municipales et la législative partielle de la 2ème circonscription désormais terminées, les regards se tournent désormais vers les départementales et surtout les régionales de mars 2021. La gauche, sortie renforcée de ces deux scrutins, veut nécessairement transformer l'essai avec la conquête de la pyramide inversée. L'enjeu est de taille pour un camp où les ambitions sont nombreuses pour conduire une liste avec le risque d'une désunion qui pourrait coûter cher. Passage en revue des candidatures potentielles, des ambitions et des enjeux

Collectif Elianna : "parler pour les enfants qui ne peuvent pas le faire"

Un nouveau collectif de défense des droits des enfants voit le jour à La Réunion. Baptisé "Elianna", il rassemble 13 associations dont le but est à la fois de renforcer la sensibilisation sur la maltraitance des enfants, et de porter leur voix face à la justice. Une mobilisation nécessaire alors que les violences sur les enfants ont augmenté de 30% pendant le confinement à La Réunion.

Collèges : des tablettes numériques pour assurer la continuité pédagogique

L'académie de La Réunion et le Département mènent en partenariat un projet d'équipement des collèges en tablettes numériques. Ces outils ont été configurés par une vingtaine de personnels de l'Education nationale et ont été distribués dans 11 collèges de l'île ce mardi 6 octobre 2020. L'objectif est d'impulser et généraliser l'accès à internet après la révélation d'une fracture numérique importante pendant le confinement.

Saint-Paul s'engage pour la Culture

Léspas Leconte-de-Lisle vient d'accueillir un événement d'importance le vendredi 2 octobre 2020 : les États Généraux des Festivals organisés par le ministère de la Culture et relayés localement par la Direction des affaires culturelles de La Réunion (DAC). (Photos Mairie de Saint-Paul/Olivier Padre)

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil partout sur l'île

Matante Rosina est toute contente. Elle a vu qu'il y aura du soleil partout sur l'île ce mercredi 7 octobre 2020. Notre Matante a aussi vu que les températures allaient être plus chaudes et que la mer sera un peu agitée. Et quel temps fait-il chez-vous ? (