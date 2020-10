Une distribution de 300 colis alimentaires seront distribués le 10 et 11 octobre 2020 dans trois quartiers prioritaires de Saint-Denis (Bellepierre, La Source et le Brûlé) et dans le quartier prioritaire de La Cressonnière à Saint-André. Des denrées partagées par l'association Unir Océan Indien. Nous publions leur communiqué dans son intégralité. (Photo rb/www.ipreunion.com)

L’association Unir Océan Indien, en partenariat avec la Ville de Saint-Denis et la Ville de Saint-André, offrira le 10 et 11 octobre 2020 un colis alimentaire à 300 familles résidant dans trois quartiers prioritaires de Saint-Denis (Bellepierre, La Source et le Brûlé) et dans le quartier prioritaire de La Cressonnière à Saint-André. Dans un contexte social historiquement difficile, aggravé par la crise sanitaire liée au COVID-19, Unir OI a distribué, depuis le début de l'année et dans toute l'île, en partenariat avec d’autres associations, 1 500 colis représentant 25 tonnes de denrées.

Notre ambition est de multiplier les actions d'aide alimentaire dans tous les quartiers prioritaires politiques de la ville, à Saint-Denis et plus généralement au niveau départemental.

Jamais les inégalités sociales n'ont été aussi fortes. Cette triste réalité peut malheureusement effriter chez certains le sentiment d’appartenir à une même société. L'un des objectifs d’Unir OI est d'œuvrer pour plus d’égalité.

Les distributionsde colis alimentaires s'inscrivent dans une volonté de contribuer à la cohésion sociale, ciment de toute société.

Parce que la solidarité est un moyen de nous retrouver autour de valeurs communes et de célébrer la richesse de notre diversité, Unir OI poursuit ainsi son engagement en faveur des plus vulnérables.

Grâce à nos généreux donateurs, particuliers et entreprises, elle aura le plaisir de distribuer à 300 familles un colis complet comprenant18produitsde première nécessité: riz, grains, huile, conserve, farine, sucre, lait, sel, pâtes, etc.

L’organisation de la distribution

-Préparation des colis:vendredi 9 octobre de 8h à 12h-Salle des fêtes de Bellepierre (46 bis allée des Topazesà Saint-Denis)

-Distribution à la Cressonnière:samedi 10 octobre de 9h à 12h

–Espace Pierre Roselli (300 rue Bois de Roseà Saint-André)

-Distribution à Bellepierre et à la Source: dimanche 11 octobre de 8h à 12h -Salle des fêtes de Bellepierre (46 bis allée des Topazesà Saint-Denis)

-Distributionau Brûlé:dimanche 11 octobre de 9h à 11h

–Maison Rogerdu Brûlé

A propos d’Unir Océan Indien.

Créée en 2014, l’association Unir Océan Indien est née de la volonté d’un groupe de personnes prônant l’égalité pour une société plus juste et plus humaine. Notre projet s’articule autour de 5 piliers:

-L’éducation: donner les mêmes chances de réussite à tous, promouvoir l’excellence, développer chez les enfants des valeurs nobles;

-L’action sociale: favoriser la fraternité et la solidarité au niveau local et international;

-Le sport: promouvoir la pratique sportive à tout âge;

-La laïcité: agir pour que le principe de laïcité recouvre son sens premier et redevienne une valeur inclusive respectueuse du vivre-ensemble;

-Ouverture et introspection:découvrir des terres berceau de la civilisation et s’enrichir detoutes les cultures.Nous souhaitons, au travers de toutes ces actions, apporter notre modeste contribution pour un monde, où chacun trouve sa place et vit pleinement, harmonieusement sa citoyenneté. Plus de cohésion pour un meilleur vivre ensemble!