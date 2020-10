Les municipales et la législative partielle de la 2ème circonscription désormais terminées, les regards se tournent désormais vers les départementales et surtout les régionales de mars 2021. La gauche, sortie renforcée de ces deux scrutins, veut nécessairement transformer l'essai avec la conquête de la pyramide inversée. L'enjeu est de taille pour un camp où les ambitions sont nombreuses pour conduire une liste avec le risque d'une désunion qui pourrait coûter cher. Passage en revue des candidatures potentielles, des ambitions et des enjeux (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Huguette Bello veut sa revanche -

Brillamment élue à Saint-Paul avec près de 62% des voix, ayant réussi à faire élire son "héritière" Karine Lebon au poste de députée avec 71,96% des voix, Huguette Bello a signé en 2020 un retour en force sur le devant de la scène politique réunionnaise. Avec Ericka Bareigts, elle renforce son image de leader incontournable de la gauche réunionnaise. Celle qui figure également parmi les personnalités préférées des Réunionnais a donc de quoi nourrir certaines ambitions à l’aube des régionales de 2021 avec comme principale cible le président sortant Didier Robert.

Au soir du 2ème tour des municipales à Saint-Paul, l’ancienne députée lançait d’ailleurs les hostilités en annonçant que la défaite d’Alain Bénard était avant tout celle de la politique régionale (Didier Robert) et de la politique départementale (Cyrille Melchior). Une manière de poser les jalons d’une potentielle candidature l’année prochaine.

Outre sa victoire éclatante et son expérience, Huguette Bello peut se targuer d’avoir recueilli 47,31% des voix au second tour des régionales de 2015, un score honorable face à un Didier Robert qui bénéficiait à l’époque d’une dynamique d’union de la droite qui écrasait tout sur son passage. L’actuelle maire de Saint-Paul pourrait donc être bien tentée par une revanche avec la ferme intention, cette fois, de battre la droite.

- Patrick Lebreton, la carte sudiste -

Le maire de Saint-Joseph ne cache plus ses ambitions depuis plusieurs mois. Patrick Lebreton sera bien présent lors des régionales de 2021. En tant que tête de liste ? Rien ne peut être exclu pour l’heure. L’édile sudiste semble pour l’heure observer l’évolution de la situation à gauche, analysant les forces en présence et les potentiels ralliements possibles. Le leader du mouvement Le Progrès plaide en tout cas pour une candidature sudiste afin que l'une des deux collectivités, aujourd’hui dirigées par des élus des régions nord et ouest, revienne au sud compte tenu du poids démographique de cette micro-région.

En parallèle, Patrick Lebreton joue sa partition afin d’être positionné au moment où il faudra se lancer (ou se désister).

C’est sous cet angle qu’on peut analyser la guerre qu’il se livre avec André Thien-Ah-Koon, maire du Tampon, au sein de la Casud. Une guerre qui, selon Patrick Lebreton, a acté une rupture définitive des liens entre l’interco et Saint-Joseph qui réfléchit à son futur point de chute avec quatre options : la Civis, la Cirest, la création d’une nouvelle interco composée de Saint-Philippe et de Saint-Joseph ou encore la création d’un "Grand Sud" englobant tous les territoires de la Civis et de la Casud. Le dénouement de cette guerre pourrait être conditionné par les résultats (et les alliances) en vue des régionales.

C’est toujours sous cet angle que l'on peut analyser l'appui de Patrick Lebreton au nouveau maire de Saint-Benoît, Patrice Selly lors des municipales. Les deux hommes esquissent ainsi clairement une ossature de liste pour les régionales. Reste à voir si le maire de Saint-Joseph ira jusqu’au bout de sa démarche si d’autres candidatures de gauche sont annoncées, ou s’il jouera la carte du ralliement (derrière lui ou derrière un autre candidat).

- Olivier Hoarau, l’atout jeune -

Réélu largement dès le premier tour au Port (58,26), Olivier Hoarau a su s’imposer en quelques années comme l'une des figures incontournables de la gauche. Bon communicant, fin stratège, il a fait un quasi sans faute lors des municipales en soutenant respectivement Patrice Selly à Saint-Benoît, Johnny Payet à la Plaine des Palmistes, Joé Bédier à Saint-André, Huguette Bello à Saint-Paul, Ericka Bareigts à Saint-Denis, ou encore Alexandre Laï Kan Cheong à Sainte-Suzanne qui, malgré sa défaite, a enregistré un score très honorable.

Le maire du Port est aussi celui qui a réussi à mobiliser l'électorat lors de la récente législative partielle. Son territoire a été celui où l'on a le plus voté lors des deux tours (16,54% au premier tour, 20,83% au second). C’est également dans la cité maritime que Karine Lebon a enregistré son meilleur score avec 72,92% des voix.

Olivier Hoarau est très clairement dans une dynamique ascendante, ce qui l’amène légitimement à penser qu’il pourrait être le candidat qui rassemblerait la gauche lors de ces régionales. Outre son parcours politique sans faute, le maire du Port a l’avantage d’être jeune, incarnant ce désir de renouveau de la politique réunionnaise qui a pu être perçu lors des municipales où de nouveaux visages ont émergé.

Mais les velléités de l’édile portois pourraient être freinées par le positionnement d’Huguette Bello. Les deux élus sont très proches puisque membres du PLR. Olivier Hoarau sait que l’appui de l’ancienne députée a très certainement contribué à son émergence sur la scène politique locale. Mais les tensions entre les deux maires sont à peine voilées depuis ces dernières semaines.

Olivier Hoarau semble peu apprécier la volonté d’Huguette Bello d’imposer son leadership dans l’ouest, d’abord avec l’élection d’Emmanuel Séraphin à la présidence du TCO puis avec celle de Karine Lebon à la députation. Quant à la maire saint-pauloise, elle suit d'un œil sourcilleux ce qu'elle considère comme une rébellion de fort mauvais goût.

Une bataille interne au PLR en vue de la tête de liste des régionales pourrait donc se profiler dans les prochains mois, avec l’impact dévastateur que cela pourrait avoir en termes de division de la gauche.

- Les socialistes en retrait, pour l’instant -

Du côté du parti socialiste, difficile d’avancer un nom pour conduire une liste. Ericka Bareigts était longtemps pressentie pour conduire la bataille des régionales à gauche. Son élection en qualité de maire de Saint-Denis semble avoir rebattu les cartes et mis un terme, pour l’instant, à ses ambitions régionales. Le nom de Gilbert Annette circule également mais pas sûr qu’à 74 ans, l’ancien maire ait envie de se lancer dans un tel challenge, et surtout, qu’il réussisse à rassembler toute la gauche, notamment Patrick Lebreton qui avait d’ailleurs quitté le PS à cause de désaccords avec ce dernier.

Sur ce scrutin, le Parti socialiste semble donc plutôt se positionner comme un allié de poids, plutôt qu’un moteur.

- Vanessa Miranville déjà en course -

On aurait pu croire que les forces de gauche se rassembleraient pour discuter avant de lancer une quelconque candidature. Ce n’est pas la vision de Vanessa Miranville qui a d’ores et déjà annoncé sa candidature aux régionales de 2021.

Très certainement portée par l’euphorie de sa réélection à la tête de la mairie de la Possession (64,88%), l'élue de 37 ans a très rapidement lancé des ateliers de réflexion avant d’officialiser sa candidature le 27 août dernier, grillant la politesse à tous les ténors de la gauche. Outre sa jeunesse, Vanessa Miranville incarne aussi le renouveau de la politique réunionnaise, ce qui pourrait faire écho au sein de la population. Elle garde par ailleurs l’image d’une élue écologiste, une thématique importante alors que la transition écologique et le réchauffement climatique sont au cœur de l’actualité.

Vanessa Miranville semble bien décidée à faire cavalier seul, comptant sur le soutien populaire pour l’amener jusqu’à la pyramide inversée. Certains observateurs, plus sceptiques concernant cette candidature précipitée, y voient une tentative de déstabiliser la gauche pour faire le jeu de Didier Robert.

Jean-Hugues Ratenon plaide pour l’union de la gauche

Dans une récente tribune libre, le député Jean-Hugues Ratenon appelle à l’union "des vrais adversaires de la gouvernance de Didier Robert". Très clairement, son regard se tourne vers la gauche, affirmant, qu’"il n’y a pas de place pour des batailles d’égo, des batailles pour des intérêts de partis ; ou encore vouloir se peser sur l’échiquier politique". Il appelle donc à la discussion "afin d’évacuer les divergences et se concentrer sur les convergences".

Sans doute parce qu'il est convaincu, à juste titre, qu'une division des forces de gauche ne peut déboucher que sur une potentielle réélection de Didier Robert. Ce que toutes et tous à gauche disent vouloir éviter.

Ou l'art et la manière de vouloir une chose et son contraire….

