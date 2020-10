BONJOUR - Voici les titres à la une de ce jeudi 8 octobre 2020 :



Crise humanitaire : Madagascar meurt de faim

C'est une crise humanitaire qui se joue à une paire d'heure de vol de La Réunion. En proie à la sécheresse, le sud de Madagascar fait face à une famine menaçant plus d'1,5 millions de personnes, dont 500.000 sont en situation d'urgence. Faute d'eau potable pour s'abreuver et de pluie pour arroser les terres, les habitants se résolve à manger des cactus et du tamarin. À La Réunion, l'aide s'organise, à commencer par les associations malgaches en lien direct avec le pays. Des initiatives on ne peut plus nécessaires en attendant la mobilisation de la communauté internationale.

Covid-19 à Mayotte : l'ARS fait appel aux renforts de la réserve sanitaire

La situation sanitaire à Mayotte semble redevenir préoccupante. Les derniers bilans publiés par l'agence régionale de santé locale montrent que les indicateurs sont en hausse. L'île aux parfums est sortie de l'état d'urgence sanitaire, mais l'augmentation du taux d'incidence et les admissions en réanimation font craindre un rebond épidémique.

Maurice : quatre tests et une quatorzaine pour se rendre sur l'île

Alors que les aéroports de l'Île Maurice rouvrent, en ce début du mois d'octobre, pour relancer l'économie, les autorités multiplient les mesures pour s'assurer de la bonne santé des nouveaux arrivants en cette période de Covid. Un luxe de précautions qui n'empêche pas des couacs d'arriver. Un Réunionnais nous a raconté sa galère à son arrivée sur "l'île soeur.

Trump met en scène son retour au travail, retrouve le Bureau ovale

Ignorant les mises en garde sur les risques de contagion, Donald Trump a retrouvé mercredi le Bureau ovale, six jours après avoir été testé positif au Covid-19.

Saint-Paul : plusieurs collectes de sang prévues en octobre

L'Établissement Français du sang organise plusieurs collectes de sang sur le territoire saint-paulois ce mois d'octobre. Les réserves de l'EFS restant particulièrement faibles, l'organisme appelle une nouvelle fois à la mobilisation de la population. "Prenez une heure, sauvez des vies !" encourage la commune de Saint-Paul.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Matinée chaude et ensoleillée, quelques nuages ensuite

Encore du soleil pour ce jeudi ! Quelques pluies peuvent être attendues à Saint-Denis ou Saint-Pierre mais rien de bien méchant. Au fond de sa tasse de thé, Matante Rosina voit surtout du ciel bleu et les nuages qui apparaîtront au cours de la journée dans les hauts ne lui gâcheront pas son plaisir de revoir un peu de soleil.