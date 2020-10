Dans une interview attribuée au journal Le Quotidien, le maire du Port et membre du PLR Olivier Hoarau annonce prendre du recul vis-à-vis de son parti et de sa présidente Huguette Bello. L'élu portois invoque une absence de dialogue, des "erreurs stratégiques" et des "incohérences" qui le poussent à se mettre pour l'instant en retrait. Des tensions qui ont de quoi inquiéter à quelques mois des régionales, et qui font craindre une désunion de la gauche. A Imaz Press, nous avons interrogé Huguette Bello sur son ressenti suite à cette interview. L'ancienne députée affirme que la porte reste ouverte, qu'aucune "fracture " n'existe entre elle et Olivier Hoarau et que le dialogue continue. Elle indique par ailleurs croire plus que jamais à une victoire de la gauche aux régionales. Entretien. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Imaz Press : Olivier Hoarau prend ses distances avec PLR, comment en est-on arrivé là ?

Huguette Bello : Ecoutez, même en prenant de la distance, on se regarde quand même, on se parle quand même ! La discussion est encore là, il n'y a pas, comme cela a été écrit, de "clash", il n'y a pas "de l'eau dans le gaz". Où est-ce qu'elle est l'eau, où est-ce qu'il est le gaz, je ne vois pas. J'ai l'habitude des combats. Il y a des moments où il y a des difficultés, mais je pense qu'on va vaincre ces difficultés pour pouvoir rassembler toute la gauche, pour pouvoir arriver à un bon résultat parce que l'heure est trop grave pour que l'on se dispute. Oui Olivier Hoarau se met à distance, ça ne veut pas dire que la discussion est rompue.

Quelle est l'ambiance actuelle au parti avec ces tensions ?

Ce mercredi soir, on a eu une réunion sur les départementales : les élus du Port, des adjoints d'Olivier Hoarau, étaient présents, et on a fait une belle réunion. Vous savez, il y a des réunions qui sont un peu orageuses, c'est comme partout ça. Mais quand l'orage passe, le beau temps revient après. (rires)

Olivier Hoarau parle de manque de dialogue, est-ce que cela n'est pas similaire aux reproches que vous faisiez vous-mêmes à Paul Vergès en 2012 au sein du PCR ?

Non ça n'est pas du tout le même contexte, ça n'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas les mêmes problèmes. Il y a toujours un lien, il n'est pas rompu, c'est ça que je dois vous dire. On est un petit peu à distance, mais croyez-moi, le lien n'est pas rompu.

La réconciliation est-elle donc possible avec Olivier Hoarau ?

La porte est toujours ouverte pour les militants du PLR et même ceux qui se sont mis à distance.

Ne craignez-vous pas malgré tout une désunion de la gauche qui pourrait profiter à Didier Robert ?

Non, on va se battre, je suis une militante de l'union et on trouvera un consensus. Moi je suis pour le rassemblement de la gauche. Je suis pour que la gauche gagne cette échéance régionale, comme je suis pour qu'elle gagne l'échéance départementale. Je suis là pour que Didier Robert soit battu, parce qu'il a mené une politique calamiteuse, qui a mis à mal La Réunion. La Réunion connaît une situation bien trop difficile. La gauche, quand elle est rassemblée, c'est toujours bénéfique pour le plus grand nombre, parce que la gauche est généreuse. C'est la considération du plus grand nombre. Je suis une militante, une artisane du rassemblement. Et je suis sereine, parce que je sais que la gauche va se rassembler, je sais que la gauche va gagner.

Cela veut-il dire laisser votre place, et renoncer à la tête de liste ?

Ce n'est pas le débat et vous serez informés du déroulement de toutes ces discussions. Vous êtes plus pressée que nous ! (rires) C'est le projet qui est important. Moi je n'ai pas peur de la rupture. C'est dans le débat qu'il va y avoir la désignation de la personne tête de liste, c'est un travail collectif pour un intérêt collectif et c'est pour cela que là-dedans il faut garder son sang-froid.

Vous avez une carrière bien remplie, serait-il temps de laisser la place pour un renouvellement politique en vue des régionales ?

C'est une question qui est à la mode, si l'on peut dire. (rires) Mais vous voyez que tout le long de mon parcours, il y a eu quand même des relais qui ont été passés. Moi j'ai fait 5 mandats consécutifs à l'Assemblée nationale, et j'ai passé le relais, c'est normal. Dans cette affaire (régionales, ndlr), il y aura un débat. On ne fait pas la boue avant la pluie.

Admettons malgré tout que vous soyez tête de liste : vous avez déjà été battue par Didier Robert en 2015, qu'est-ce qui pourrait changer cette fois-ci ?

Ecoutez, ce n'était pas du tout le même contexte. Ce n'est pas moi, je parle du contexte de la gauche. Ma personne a peu d'importance, mon ego est sous mon pied. Aujourd'hui si on regarde la carte politique de La Réunion, par rapport à 2015, elle a changé quand même. C'est pour cela qu'il y a une espérance pour le plus grand nombre, celle qu'une autre politique soit menée et qu'elle corresponde aux aspirations des Réunionnais qui aujourd'hui ont bien du souci : 100.000 personnes au chômage partiel, des difficultés dans le bâtiment travaux publics, avec la crise Covid… Ces difficultés sont aggravées avec la crise sanitaire, et par la politique menée par le gouvernement. Nous avons le devoir de nous rassembler, et moi je ne lâcherai pas. Je suis pour l'union, comme Olivier Hoarau l'est aussi. Ce n'est pas si difficile que ça en a l'air.

Avez-vous échangé avec les autres forces de gauche ? Avec Patrick Lebreton notamment, qui ne cache pas son souhait de conduire une liste ?

Écoutez, pourquoi voulez-vous que ce qui se passe avec les partis, je vous en informe ? C'est aussi manquer de respect vis-à-vis des personnes que je rencontre. Vous le saurez à temps ce rassemblement, il est en train d'être bâti. Quand on construit une maison, il y a le terrain, il y a le matériau, mais on ne présente la nouvelle maison que lorsqu'elle est construite.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com