Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Ce jeudi 8 octobre 2020, un incendie s'est déclaré dans une maison abandonnée rue Jules Auber en centre-ville aux alentours de midi. De gros nuages de fumée sont visibles dans le centre-ville. Les pompiers et la police sont sur place, l'accès à la rue a été bloqué. 12 sapeurs-pompiers, trois camions, et un officier sont mobilisé. Les causes de l'incendie ne sont pas connues pour l'instant. D'après les pompiers, personne ne se trouvait dans la maison, qui est parfois occupée par des personnes sans domicile. Il existe cependant risque de propagation dans la maison adjacente.(Photo rb/www.ipreunion.com)

