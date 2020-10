Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Deux codes My Million se trouvait sur des billets joués à La Réunion ont été tirés au sort ors des derniers tirages de l'Euromillions. "Le vendredi 25 septembre et le vendredi 2 octobre, deux joueurs réunionnais se sont emparés d'un million d'euros (pour l'heure, la localisation exacte de ces gagnants reste inconnue). Depuis le début de cette année 2020, ce sont 5 joueurs de la Réunion qui sont repartis plus riches de un million d'euros, un record français pour un seul et même département. Ces deux nouveaux millionnaires viennent allonger la liste des chanceux de cette année 2020 qui sont maintenant au nombre de cinq. " écrit le site site Tirage-Gagnant.com

