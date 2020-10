Le service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) du CHU Sud au Tampon accueille tous les mercredis de 9h30 à 12h des "patients experts ", qui donnent un peu de leur temps aux personnes suivies par le service. Le patient expert désigne celui qui, atteint d'une maladie chronique, a développé au fil d temps une connaissance fine de sa maladie et a appris à vivre avec. Le patient expert est avant tout acteur de sa propre santé. Nous publions le communiqué du CHU de La Réunion ci-dessous. (Photo CHU de La Réunion)

Ecouter, conseiller, orienter, telles sont les missions remplies par ces "patients experts" de leur maladie. Le patient expert en sait long sur sa maladie, il a su prendre le recul indispensable pour l’accepter et la gérer au quotidien.

Ces rencontres permettent au patient, à sa famille et à ses proches d’améliorer leur vie quotidienne. Les sujets abordés peuvent toucher à l’intimité, la sexualité, la procréation et la fonction parentale ou encore le lien avec les professionnels de santé. Ces derniers apprécient les interventions des patients experts qui agissent comme des témoignages de vie auprès des patients, des exemples de réussite du programme face à la maladie chronique.

Alain Collet, 48 ans, tétraplégique suite à un accident de plongeon en 1997, nous explique son rôle de patients experts.

Qu’est-ce qu’un patient expert ?

"Je suis patient expert depuis 2 ans. Le patient expert c’est un patient qui en sait long sur sa maladie, qui a su prendre un recul indispensable pour savoir l’accepter et la gérer au quotidien. Lors des consultations, il échange avec le patient, répond à ses questions et parfois même apporte des informations aux médecins ! Il est un patient ressource qui fait partager son expérience personnelle. Il possède plusieurs atouts, notamment une bonne connaissance du

langage médical. Il conseille et oriente."

Pour quelle raison avez-vous décidé de devenir patient expert ?

"A l’époque, lorsque j’ai eu mon accident, j’étais perdu. Je n’osais pas poser certaines questions sur la sexualité par exemple. Toutes les questions restent enfermées en nous et on n’ose pas les aborder avec le personnel soignant. On a peur d’être jugé. Je suis devenu patient expert pour aider les nouveaux patients, pour éviter qu’ils perdent du temps comme moi je l’ai perdu. Au MPR du Tampon on a mis en place un groupe de parole avec le médecin et la psychologue pour accompagner les patients après leur hospitalisation, les aider à se reconstruire et à s’insérer. On peut aussi accompagner les familles, car c’est difficile aussi pour elles. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir."

Auriez-vous un message à faire passer ?

"Faites confiance à la vie. On a tous au fond de nous des ressources essentielles, nécessaires pour faire face à tout ça, mais ne restez pas seul, ne restez pas enfermé chez vous."