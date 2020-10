Cette semaine, nous recevons Pascal Viroleau, Président des Iles Vanilles. Figure connue du monde du tourisme réunionnais, il a dirigé l’Office du Tourisme du Tampon avant d’être nommé directeur de l’IRT (Ile de La Réunion Tourisme), l’association mettant en œuvre la stratégie touristique impulsée par la Région Réunion.

Après trois ans à la tête de cette institution, il décide de démissionner afin de se consacrer aux Iles Vanilles dont il assure la direction depuis novembre 2012. Cette structure est née en 2010, fruit de la volonté des îles de l’océan Indien (La Réunion, Maurice, Seychelles, Madagascar, les Comores et Mayotte) de mettre en commun leurs moyens et savoir-faire spécifiques afin de bâtir une stratégie touristique commune et concertée à l’échelle régionale.

Comme partout dans le monde, le tourisme dans la zone a été fortement impacté par la crise Covid-19 et l’arrêt total du trafic aérien. Rappelons par exemple que Maurice a rouvert timidement ses frontières le 1er octobre dernier après plus de 6 mois de fermeture totale. Madagascar vient également d’accueillir ses premiers vols vers Nosy Be. Si les Seychelles ont été le premier territoire à accueillir à nouveau des touristes (dès juin 2020), cela s’est fait au compte-goutte, très loin des dizaines de milliers de touristes débarquant chaque mois sur l’archipel.

La Réunion a également subi un gros coup d’arrêt dans le secteur hôtelier durant les mois d’avril et mai. L’Insee a ainsi enregistré 9.900 nuitées en avril 2020 (soit 92%) en moins qu’en avril 2019. De même en mai 2020 avec 15 100 nuitées (- 88% par rapport au mai 2019).

Lire aussi : Hausse du chômage : 25% des Réunionnais sont sans emploi et souhaitent travailler

Alors de la reprise, certes timide, du trafic aérien et de l’industrie hôtelière se fait sentir, nous ferons un bilan avec Pascal Viroleau de l’impact réel de cette crise sur l’industrie touristique dans l’océan Indien. Nous l’interrogerons également sur les mesures et stratégies qui sont et seront mises en place afin de convaincre la clientèle de revenir, malgré le contexte sanitaire.

Il sera également question de croisières puisque l’activité a aussi enregistré de fortes turbulences dès la fin du mois de février 2020. Plusieurs îles avaient en effet refusé d’accueillir les touristes qui souhaitaient débarquer. La Réunion a, quant à elle, joué le jeu de l’accueil durant quelques semaines alors que la psychose autour de la Covid-19 montait partout dans le monde. Mais cela s’est fait au prix de nombreuses tensions avec des Réunionnais hostiles à cette stratégie décriée compte tenu du risque encouru, alors que l’île ne comptait alors aucun cas.

A quand la reprise des croisières vers nos îles ? Quelles seront les modalités d’accueil ? Les touristes seront-ils au rendez-vous ? L’ensemble de ces questions seront abordées avec Pascal Viroleau.

Rendez-vous dès 10h sur notre - site et sur notre page Facebook. A vos questions et à vos commentaires