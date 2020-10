BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du vendredi 9 octobre 2020 :



- Mali : la Française Sophie Pétronin libérée après quatre ans de captivité

- Covid-19 : les masques tombent et finissent dans le caniveau

- Pascal Viroleau, l'homme par qui les croisières sont arrivées à La Réunion

- Huguette Bello : "l'heure est trop grave pour que l'on se dispute"

- Grisaille et un peu de pluie, les plantes seront bien nourries

Mali : la Française Sophie Pétronin libérée après quatre ans de captivité

Le Mali a annoncé ce jeudi 8 octobre 2020 la libération de Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde, de l'homme politique malien Soumaïla Cissé et de deux Italiens, jusqu'alors présumés aux mains des jihadistes. Sophie Pétronin, 75 ans, était retenue captive depuis quatre ans.

Covid-19 : les masques tombent et finissent dans le caniveau

Dans la rue, jour après jour, il n'est pas dur de remarquer que le masque devient de moins en moins un réflexe. Obligatoire dans tous les lieux clos publics, il l'est également dans la rue, les parcs, les marchés... Par principe, le masque est obligatoire partout. Mais il quitte parfois les têtes, par lassitude ou négligence. Une tendance d'autant plus fâcheuse que ces objets qui font maintenant partie de notre quotidien finissent... par terre. Une observation plus que décevante, et déplorable pour notre environnement.

Pascal Viroleau, l'homme par qui les croisières sont arrivées à La Réunion

Ce vendredi 9 octobre 2020 c'est Pascal Viroleau, président des Iles Vanille, qui est l'invité de notre Facebook live. Vous connaissez les règles du jeu : pendant 30 à 45 minutes, une fois par semaine, Imaz Press s'entretient en direct avec diverses personnalités. Après un premier temps de questions-réponses entre notre interlocuteur et notre journaliste d'une dizaine de minutes, c'est à votre tour de poser toutes vos questions. Politiciens, spécialistes, institutions... Nos journalistes vous donneront la parole, en posant vos questions à l'invité en direct. Rendez-vous dès 10h sur notre - site et sur notre page Facebook. A vos questions et à vos commentaires.

Huguette Bello : "l'heure est trop grave pour que l'on se dispute"

Dans une interview accordée au journal Le Quotidien, le maire du Port et membre du PLR Olivier Hoarau annonce prendre du recul vis-à-vis de son parti et de sa présidente Huguette Bello. L'élu portois invoque une absence de dialogue, des "erreurs stratégiques" et des "incohérences" qui le poussent à se mettre pour l'instant en retrait. Des tensions qui ont de quoi inquiéter à quelques mois des régionales, et qui font craindre une désunion de la gauche. Imaz Press a interrogé Huguette Bello sur son ressenti suite à cette interview. L'ancienne députée affirme que la porte reste ouverte, qu'aucune "fracture " n'existe entre elle et Olivier Hoarau et que le dialogue continue. Elle indique par ailleurs croire plus que jamais à une victoire de la gauche aux régionales. Entretien.

Grisaille et un peu de pluie, les plantes seront bien nourries

La grisaille revient ce vendredi et va s'étendre vers le nord-est de l'île... finis les jolis rayons de soleil, le ciel redevient gris. Quelques averses sont même à prévoir du côté de Sainte-Suzanne. A l'ouest le temps s'annonce plus clément, Matante Rosina devrait aller plutôt par là pour sa petite balade matinale. Dans l'après-midi ça va se gâter, mais au moins les plantes auront de quoi boire.