Du 12 au 17 octobre, l'Université de La Réunion célèbre sa semaine internationale, qui intègre les #ErasmusDays, événement destiné à la promotion de la mobilité internationale à destination de la communauté universitaire. Nous publions ici le communiqué de l'Université (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dès lundi 12 octobre, l'Université de La Réunion vibrera au rythme de l'international. Forum de la mobilité, réunions d’information à destination des étudiants et du personnel, expositions, lancement des concours photo et vidéo annuels, talk club, quizz et événements surprise... autant d'actions destinées à mettre en lumière les expériences à l'international, partager les informations concernant les différents programmes mais aussi privilégier un accueil de qualité pour ceux qui viennent de rejoindre l'établissement depuis leurs pays respectifs.

À ce jour, l'université de La Réunion, seule université française et européenne de l’océan Indien, compte 614 étudiants internationaux de 44 nationalités inscrits pour l'année universitaire 2020-2021. Dans un contexte sanitaire si particulier, l'établissement se fixe comme objectif d'informer au mieux les publics quant à leurs options de séjours à l'étranger et de montrer son attachement à l’ouverture à l’autre et son environnement. Aussi, certaines thématiques ont été privilégiées : développement durable, solidarité, inclusion, qui se retrouveront mises en lumière au gré des évènements de la semaine.

L'Université organise deux temps forts :

• Mardi 13 octobre à 12h, parvis de la Fac des Lettres et sciences Humaines, site du Moufia

• Vendredi 17 octobre à 12h, au pied des bâtiments de l'administration générale (site du Moufia, entrée côté rectorat) en présence d'Anne-Françoise ZATTARA-GROS, vice-présidente en charge des relations internationales et de la coopération régionale

- Les Erasmus Days -

Dans le cadre de la semaine internationale, les #ErasmusDays des 15, 16 et 17 octobre, du nom des journées de promotion du programme européen ERASMUS+ organisées dans toute l’Europe, occupent cette année une place particulière dans les événements proposés (cf. programme disponible sur le site de l'université) puisque l’université a obtenu par deux fois le label "Bonne pratique" délivré par l'agence Erasmus+ France: l’un au titre de la gestion du programme ERASMUS + mobilité intra-europénne pour l’année 2018, l’autre pour la gestion du projet EVAL-IC, qui est un " partenariat stratégique " avec 13 universités étrangères dans le domaine de la didactique des langues.

Par ailleurs l'établissement a décidé de consacrer ses Erasmus Days à l’écologie (exposition sur la biodiversité de La Réunion, sortie à Kelonia, etc.) et à la solidarité (Focus sur le projet Erasmus+ avec le Liban), valeurs promues par l’Union européenne et plus spécifiquement transmises par le Programme Erasmus+

Pour mémoire, l’université de La Réunion est impliquée dans le programme ERASMUS devenu ERASMUS+ depuis 1989.

Avec ses 128 accords inter-institutionnels ERASMUS+, l’Université de La Réunion est convaincue de l’effet européen !

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com